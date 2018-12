Wird Thomas N. heute lebenslang verwahrt?

Es war eines der grausamsten Verbrechen der letzten Jahre: Am 21. Dezember 2015 verschaffte sich Thomas N. mit einer List Zugang zum Haus der Familie S. in Rupperswil AG. Er zwang die Mutter, Carla S. (†48), Geld abzuheben, und verging sich an ihrem 13-jährigen Sohn Davin. Danach tötete er Carla, Davin, den älteren Sohn Dion (†19) und dessen Freundin Simona F. (†21), indem er ihnen die Kehle durchschnitt. Das Haus der Familie steckte er in Brand.

Im Prozess vor dem Bezirksgericht Lenzburg im März dieses Jahres wurde der geständige N. zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Es ist die höchste Strafe, die ein Gericht aussprechen kann. Zudem wurde eine ordentliche Verwahrung angeordnet. Nach Verbüssung seiner Strafe bleibt N. damit hinter Gittern, solange er nicht als therapiert gilt.

Die Staatsanwältin Barbara Loppacher hatte vor dem Bezirksgericht eine lebenslange Verwahrung gefordert. Im Unterschied zur ordentlichen Verwahrung ist bei dieser keine Möglichkeit einer frühzeitigen Entlassung vorgesehen. Bei der ordentlichen Verwahrung wird hingegen jährlich geprüft, welche Fortschritte ein Verwahrter macht und ob eine Entlassung möglich wäre.

Kann N. therapiert werden?

Voraussetzung für eine lebenslange Verwahrung ist, dass zwei unabhängige Gutachter eine dauerhafte Untherapierbarkeit diagnostizieren. Das Bezirksgericht Lenzburg sah dies als nicht gegeben an, auch wenn gewisse Aussagen der Gutachter widersprüchlich gewesen seien. Stattdessen ordnete das Gericht zusätzlich zur ordentlichen Verwahrung eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme an.

Staatsanwältin Loppacher hatte argumentiert, dass kein Zusammenhang zwischen der Tötung der Familie und den anderen Taten bestehe. Die psychischen Störungen seien für die Tötungen nicht ausschlaggebend. Damit liege keine Störung vor, die überhaupt therapiert werden könne. Das Gericht folgte dieser Argumentation aber nicht.

Der forensische Psychiater Frank Urbaniok kann der Argumentation der Staatsanwältin hingegen einiges abgewinnen. Kurz vor dem heutigen Prozess sorgte er mit einem Interview für Diskussionen. Der «Aargauer Zeitung» sagte er: «Wenn man nicht weiss, warum jemand eine Tat begangen hat, weiss man auch nicht, was sich ändern müsste. Deshalb kann man nicht sagen, dass N. therapierbar ist.» Die Feststellung der Gutachter, dass bei Thomas N. mit einem Therapieerfolg in einem Zeitraum von «mindestens fünf» oder «fünf bis zehn Jahren» zu rechnen sei, halte er für «fachlich nicht abgestützt», so Urbaniok.

Ordentliche Verwahrung – oder gar keine?

Die Staatsanwaltschaft legte Berufung gegen das Urteil ein. Sie fordert vor dem Aargauer Obergericht eine lebenslängliche Verwahrung und die Aufhebung der ambulanten Massnahme. N. fordert vor dem Obergericht hingegen die ersatzlose Aufhebung der ordentlichen Verwahrung.

Weil die lebenslängliche Freiheitsstrafe von keiner Partei angefochten wurde und mittlerweile rechtskräftig ist, muss das Obergericht nur über die Frage der Verwahrung entscheiden. Thomas N. wird dem Prozess nicht beiwohnen, auch die Angehörigen der Opfer bleiben dem Prozess fern. Ein Urteil dürfte noch heute fallen. Es kann vor das Bundesgericht weitergezogen werden.

20 Minuten berichtet live ab 8 Uhr vom Prozess.