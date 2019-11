Wird die SP auch künftig von ganz links geführt?

SP-Parteipräsident Christian Levrat tritt im Frühjahr nach dem schwachen Wahlresultat zurück. Das Rennen um seine Nachfolge ist offen – bereits ist bei den Genossen aber ein Flügelkampf im Gange. Führt künftig weiterhin ein Vertreter des linken Flügels die Partei, oder bekommt der sozialliberale Flügel mehr Macht?

So forderte die Juso in einem Communiqué, das neue Präsidium müsse eine «umfassende linke Alternative aufzeigen». Nur ein solcher Vertreter könne die Menschen begeistern und «die SP aus der Sackgasse führen», sagt Präsidentin Ronja Jansen zitieren.

«Die SP muss linker werden»

«Ich bin klar der Meinung, dass die SP linker werden muss», sagt Jansen. «International hat sich gezeigt, dass die Sozialdemokraten dort begeistern konnten, wo sie klar linke Perspektiven aufgezeigt haben.»

Jansen zufolge ist die Aufgabe des neuen Präsidiums, «mutige Ideen nach aussen zu tragen». «Das heutige System funktioniert nicht, sondern verursacht Klimakatastrophen und führt zu sozialer Ungleichheit. Es ist die Aufgabe der SP, der Bevölkerung Alternativen aufzuzeigen.» Es brauche wirtschaftspolitische Alternativen. Zudem müsse die SP näher an die Menschen rücken.

Wermuth in den Startlöchern

Als pointiert linke Option gilt etwa der Aargauer Nationalrat Cédric Wermuth, der sich am Dienstag noch nicht in die Karten schauen liess. Er dankte einzig Levrat für sein Engagement. «Für alles andere bleibt Zeit», schrieb er auf Twitter. Doch auch Samira Marti (25) oder Mattea Meyer (32) werden bereits als mögliche Nachfolgerinnen gehandelt, nachdem die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr in der parteinahen Zeitung «P.S.» gefordert hatte, dass die neue Spitze «weiblich und jung» sein müsse.

Wird die SP auch künftig von linksaussen geführt?

Der sozialliberale Flügel der Partei hofft derweil, dass die SP nicht noch weiter nach links rückt: Die künftige Leitung werde die grosse Aufgabe haben, die SP nach der Wahlniederlage im Oktober wieder auf Erfolgskurs zu bringen, so SP-Ständerat Hans Stöckli. Für ihn ist klar: «Das politische Profil der neuen Führung sollte so sein, dass sich mit ihr alle Parteimitglieder identifizieren können, egal welche Ausrichtung sie haben.»

Levrat sei ein hervorragender Stratege gewesen, so Stöckli. «Er wählte seinen politischen Kurs so, dass er die Partei als Präsident zusammenhalten konnte.» Es sei deshalb klar, dass Levrat der Juso noch zu wenig links gewesen sei.

«Die SP ist stark, wenn sie breit bleibt»

Der ehemalige SP-Nationalrat Tim Guldimann sagt: «Der neue Präsident muss weder linker, noch rechter sein. Er muss ein Zirkusdirektor sein.» Die Partei könne nur stark bleiben, wenn sie breit sei, sonst verliere sie. Die Verluste bei den letzten Wahlen würden nicht darauf hindeuten, dass die SP in einer Krise stecke. Denn die Grünen seien in vielen Bereichen eine linkere Partei als ihr Pendant in Deutschland oder Frankreich. «Grüne und SP stimmen sehr ähnlich. Das linke Lager hat insgesamt dank den Grünen zugelegt. Davon profitiert auch die SP.»

Das mache die SP aber nicht überflüssig. «Die soziale Frage ist auf alle Fälle noch nicht gelöst», so Guldimann. In den Feldern der SP-Stammkompetenzen wie Krankenkasse oder Sozialversicherungen gebe es noch viele Baustellen. Und man müsse wieder mehr in Verbindung mit den Gewerkschaftern gehen. Dies würde die Partei weiter stärken.

