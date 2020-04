Die Wirtschaft vermisst die generelle Maskenpflicht

Masken gegen Corona: Viele hatten gehofft, der Bundesrat würde in seiner Exit-Strategie endlich ein Machtwort sprechen und eine Maskenpflicht verfügen. Aber er hat nur eine Art Maskenpflicht light ausgesprochen: Vorgesehen ist laut Bundesrat Alain Berset eine Maskenpflicht etwa für Coiffeure und andere Branchen, die Dienstleistungen an Personen anbieten. Die Details müssten von diesen Branchen noch erarbeitet werden, sagte Berset (20 Minuten berichtete).

Umfrage Hast du eine Maske zuhause? Ja, mehrere sogar.

Ja, aber genau eine pro Person.

Nein, aber ich besorge mir eine.

Nein.

Und sonst? Eine allgemeine Maskenpflicht für gesunde Personen ist weiterhin nicht vorgesehen. Eine Maske zu tragen, sei nicht verboten, erklärte der Gesundheitsminister. Wichtiger sei es aber, die Hygienemassnahmen und die Distanzregeln einzuhalten.

Wirtschaft fordert zusätzliche Massnahmen

Vor allem Wirtschaftsvertreter haben sich anderes erhofft. Swissmem, der Verband der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie, kommentierte den Exit-Plan des Bundes so: «Swissmem unterstützt diesen ersten Schritt des Bundesrats, bedauert aber das eher zögerliche Vorgehen. Zusätzliche Massnahmen wie flächendeckende Tests und der breite Einsatz von Schutz- und Hygienemasken würden ein rascheres Vorgehen ermöglichen.»

Zudem fordert der Verband Swissmem, dass Fachleute dank Masken wieder ins Land gelassen werden. «Als global vernetztes Land sollte die Schweiz Fachleuten aus der EU und aus Drittstaaten ab Mai die Einreise erlauben. Allenfalls sind spezielle Schutzmassnahmen anzuwenden, wie beispielsweise das Tragen von Schutzmasken, damit ein Ansteckungsrisiko ausgeschlossen werden kann.»

Economiesuisse, der Dachverband der Schweizer Wirtschaft, ist der gleichen Meinung: «Fachleuten und ausländischen Kunden soll die Einreise wieder erlaubt werden, wenn gewisse Sicherheitsmassnahmen ergriffen werden, beispielsweise eine kurze Quarantäne oder das Tragen von Schutzmasken.»

Gastronomie-Verband «sehr enttäuscht»

Der Branchenverband Gastro Suisse reagiert sogar «sehr enttäuscht» auf die Exit-Strategie des Bundesrates. Auch wegen des fehlendes Machtwortes in Sachen Masken: «Unseres Erachtens wäre eine Lockerung des gastgewerblichen Stillstands unter Einhaltung strenger Schutzmassnahmen durchaus realistisch», sagt Präsident Casimir Platzer.

Dem Bundesrat habe man einen Plan vorgelegt, der vorsehe, die Anzahl der Gäste pro Quadratmeter zu limitieren. Zudem brauche es einen Mindestabstand zwischen den Tischen und eine Schutzmaskenpflicht mindestens hinter den Kulissen. Im Service sollten nur dann Masken getragen werden, wenn die Distanzregeln nicht eingehalten werden könnten.

Gewerkschaften und Infektiologe gegen Maskenpflicht

Eine andere Meinung als die Wirtschaftsverbände haben die Gewerkschaften. «Der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse hält sich an die Empfehlungen des BAG und ist gegen eine generelle Maskenpflicht», sagt Präsident Adrian Wüthrich zu 20 Minuten. «Der Staat muss zuerst genügend Masken bereitstellen, damit eine Tragepflicht überhaupt möglich wäre. Die Spitäler haben erste Priorität», so Wüthrich. Masken seien nur dort nötig, wo Social Distancing nicht möglich sei, etwa im Pflegebereich oder Coiffeursalon.

Ein Sprecher des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) sagt auf Anfrage: «Der Bundesrat schätzt den Nutzen als zu gering ein. Der SGB hat in dieser Sache keine qualifiziertere Analyse als die Fachleute vom Bund und unterstützt deshalb die aktuelle Position, auf eine allgemeine Maskenpflicht zu verzichten.» Punktuell könnten Masken aber sehr sinnvoll sein.

Wie das BAG hält auch der Infektiologe Gerhard Eich das Social Distancing für die wichtigste Massnahme zur Verhinderung von Virus-Übertragungen, wie er zu 20 Minuten sagt. Laut dem Abteilungsleiter der Infektiologie, Spitalhygiene und Arbeitsmedizin der Zürcher Spitäler Waid und Triemli sollen dort Masken getragen werden, wo das Social Distancing nicht möglich ist. Am grössten sei der Nutzen der Maske, wenn Infizierte sie tragen, was sich aber nicht sicherstellen lasse. Deshalb empfiehlt Eich, dass in Situationen, in denen Social Distancing nicht möglich sei, alle eine Masken tragen sollen. «Dies führt zu einem Einsatz von Masken mit Augenmass und zwar dort, wo die Masken die grösste Wirkung entfalten.»

(mme/fpo)