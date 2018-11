Wo Babys willkommen sind – und wo nicht

Nein, überhaupt nicht! Ich finde es sehr uncool, wie mit der Politikerin umgegangen wurde. Das Baby hat niemanden gestört und der Saal war ein Umfeld, in dem sich das Baby nicht unwohl fühlte. Ausserdem finde ich es fragwürdig, dass ausgerechnet jemand von der angeblichen Familienpartei CVP die Frau verwiesen hat.Ich finde: Babys sollte man überall dort mitnehmen können, wo es keinen Unterschied macht und niemanden stört. Natürlich ist eine Baustelle kein idealer Ort für ein Baby, und dass eine Ärztin ihr Baby nicht in den Operationssaal mitnehmen soll, ist auch klar. Die Mutter sollte aber grundsätzlich die Möglichkeit haben, sich überall um ihr Kind kümmern zu können.Es ist einfach: Wir müssen toleranter sein. In anderen Ländern funktioniert die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf viel besser. Für mich sind solche Vorfälle ein Zeichen dafür, dass Familien in der Schweiz zu wenig Wertschätzung kriegen.*Irina Bottlang schreibt über Familien- und Babythemen auf ihrem Blog «Mami from the Blog».