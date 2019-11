Willst du als Reporter an die Sports Awards?

Am 15. Dezember finden die Sports Awards statt. An der grossen Feier, die vom Schweizer Fernsehen ausgerichtet wird, können die Zuschauer den Sportler des Jahres wählen. Nominiert sind etwa Skifahrer Beat Feuz, Mountainbiker Nino Schurter, Schwingerkönig Christian Stucki, die Leichtathletin Mujinga Kambundji oder Skifahrerin Wendy Holdener (20 Minuten berichtete).

In Zusammenarbeit mit SRF bietet dir 20 Minuten die Möglichkeit, die Sportler live zu erleben und sie zu interviewen. Du wirst am Sonntag, 15. Dezember, von einer unserer Reporterinnen in die Mixed Zone der Fernsehstudios begleitet und darfst dort mit allen Nominierten sprechen. Aus dem Medienzentrum kannst du danach die Sendung verfolgen.

Du bist die richtige Person für diese Aufgabe? Dann melde dich bei uns und schreib uns, warum du an die Sports Awards willst! Wir werden dich frühzeitig kontaktieren. Für den Anlass gibt es einen obligatorischen Dresscode (dunkler Anzug oder langes Abendkleid).

