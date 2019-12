Wollte Freddy Nock seine Ehefrau töten?

Die Aargauer Staatsanwaltschaft soll den Extremsportler aus Uerkheim wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, mehrfacher Gefährdung des Lebens und mehrfacher versuchter Körperverletzung anklagen. Dies schreibt Tele M1 in einer Mitteilung. Der 54-jährige Weltrekordhalter soll seine Ehefrau mehrmals attackiert haben. Dabei habe er ihr unter anderem ein Kissen so lange aufs Gesicht gedrückt haben, bis sich diese tot stellte. Freddy Nock will sich bis zum Prozess nicht äussern.

Bei einem Schuldspruch droht dem mehrfachen Weltrekordhalter eine Gefängnisstrafe von mindestens fünf Jahren.

Es ist nicht die erste Anzeige, die Ehefrau Ximena gegen ihren Mann eingereicht hat. In den letzten zwei Jahren sind es vier gewesen. Laut einem Bericht des «Blick» füllen die Unterlagen des seit Jahren andauernden Ehestreits der Nocks mittlerweile 30 Bundesordner.

Sorgerechtsstreit um Sohn

Dem Bericht zufolge habe auch Freddy Nock zwei Strafanträge bei der Staatsanwaltschaft des Kanton Aargau aufgegeben. Darin gehe es um häusliche Gewalt und Tätlichkeiten von Ximena Nock gegenüber ihrem Ehemann.

Mitten in dem Rosenkrieg steht der gemeinsame achtjährige Sohn Leo, um dessen Sorgerecht sich die Nocks streiten. Freddy Nock hat vier Töchter aus seiner ersten Ehe. Auch Ximena war zuvor schon einmal verheiratet und hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann.

Im Herbst 2018 stieg Freddy Nock im aargauischen Zofingen vor den Augen von Hunderten Schaulustigen ins Todesrad. Dort blieb er 25 Stunden und knackte so seinen eigenen Rekord. (Video: SDA)

(kat)