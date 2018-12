Wurde in Rüti der «Mafia-Boss» Dilaver B. gerächt?

Am ersten Weihnachtstag um zwei Uhr morgens fielen in Rüti ZH Schüsse. Ein noch unbekannter Täter feuerte mehrmals auf das Restaurant Bären und tötete dabei den Inhaber I. I.* (51). Der Schütze konnte trotz einer sofort eingeleiteten Grossfahndung entkommen.

Hintergrund der Tat dürfte ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen den Familien I. und B. sein. Die beiden Söhne der Familie I. sollen vor Jahren mit Baseballschlägern auf ein Mitglied der Familie B. losgegangen sein, berichten mazedonische Medien.

Rache für Dilaver B.?

Am 13. Dezember 2015 wurden die beiden in ihrem Auto angegriffen. Sie sollen mit automatischen Waffen beschossen worden sein. Einer der beiden Söhne wurde dabei getötet, wie eine Verwandte gegenüber 20 Minuten bestätigt. Der andere Sohn wurde schwer verletzt und ist gemäss Bekannten seither invalid. Die Täter sollen der Vater und der Bruder des Familienoberhaupts der Familie B., Dilaver B., sein.

Dilaver B. wurde letztes Jahr in Mazedonien erschossen. Der Täter soll in die Schweiz geflüchtet sein. Laut mazedonischen Medien soll die Familie I. damals die Tat in die Wege geleitet haben. Angehörige vermuten, dass die Tat von Rüti mit dem Mord an Dilaver B. zusammenhängt – auch wenn der getötete I.I. den Streit zwischen den Familien immer habe beilegen wollen.

«Grösster Prostitutionsring Mazedoniens»

Dilaver B. soll gemäss verschiedenen Medien während sechs Jahren in der Schweiz auf Baustellen gearbeitet haben. In Mazedonien erlangte er einen zweifelhaften Ruf. Er galt als «König der Prostitution» und wurde von Medien als «Mafia-Boss» beschrieben. Er soll hunderte Frauen in die Prostitution gezwungen und mehrere Betriebe geführt haben – darunter auch das an Schweizer Verhältnisse angelehnte «Hotel Bern».

Dilaver B. soll den grössten Prostitutionsring in Mazedonien geführt und Frauen in Moldawien, Rumänien und der Ukraine rekrutiert haben, heisst es in einem Bericht des «Institute For War And Peace Reporting» aus dem Jahr 2003. Bei einer Razzia seien einige Prostituierte nackt und mit Beulen am Körper aufgefunden worden.

«Prostitution liegt in der Natur der Frauen»

Mitte der neunziger Jahre wurde B. in Mazedonien wegen Prostitution zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. «Prostitution liegt in der Natur der Frauen, mit denen ich arbeite», sagte er zu Reportern des US-Senders MSNBC.

Im Februar 2003 wurde B. erneut verhaftet, konnte aber bei einem Gefangenentransport entkommen. Mazedonische Medien schrieben das der Korruption im Justizbereich zu. Er wurde kurze Zeit später in Montenegro gefasst und im Jahr 2004 wegen Förderung der Prostitution zu drei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Nach seiner Freilassung behauptete er, sich nur noch um legale Tourismus- und Gastronomieprojekte zu kümmern.

Dilaver B.s Tod vor einem Jahr bildete den vorläufigen Abschluss der Gewalt-Eskalation – bis der Familienstreit diese Weihnachten mit Restaurant-Besitzer I.I. mitten in der Schweiz ein weiteres Opfer gefordert haben dürfte.

