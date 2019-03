Wurden Sie als Lehrer schon einmal angezeigt?

Ein Sekschüler aus dem Kanton Zürich leckte in einer Lektion lasziv an einem Klebestift und simulierte im Schulzimmer Onanieren. Der Vater reagierte empört darauf – aber nicht aus Ärger über seinen Sohn, sondern über die Lehrerin. Die Eltern zeigten sie an (20 Minuten berichtete).

Das ist kein Einzelfall: Anzeigen gegen Lehrpersonen häufen sich. Das sagt Franziska Peterhans vom Dachverband der Lehrer gegenüber dem «Sonntagsblick». Mal seien Eltern unzufrieden wegen der Klasseneinteilung, mal passe eine Note nicht. Deswegen müssten Lehrer immer detaillierter dokumentieren, was sie machen.

Sind Sie eine Lehrperson und wurden Sie schon angezeigt? Haben Ihnen Eltern mit einer Anzeige gedroht? Warum? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte! Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(ehs)