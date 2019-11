Wurdest du gegen deinen Willen verheiratet?

Allein 2018 betreute die Fachstelle Zwangsheirat 352 Fälle von Zwangsheiraten. Das sind so viele wie noch nie. Oft werden in der Schweiz lebende Mädchen von ihren Familien im Ausland verheiratet.

Kinderehen sind in der Schweiz nicht grundsätzlich verboten (20 Minuten berichtete). Sie müssen aber mittels Interessenabwägung geprüft werden. Die Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat sagt aber: «Die Interessenabwägung dauert meist so lange, bis die betroffene Person volljährig und die Ehe leider von allein auch in der Schweiz gültig wird.»

(res)