Immer mehr Yogalehrer kämpfen um eine wachsende Kundschaft – und setzen sich damit Gefahren aus. Davor warnt der renommierte britische Physiotherapeut Benoy Mathew. Hüftprobleme von Lehrern nähmen zu, sagt er der BBC. Viele Leiden müssten gar operiert werden, manchmal brauche es Hüftprothesen. «Wenn sie hinken und nicht mehr als zehn Meter laufen können, kann selbst die beste Physiotherapie nichts mehr machen», so Mathew.

Umfrage Machst du Yoga? Ja, ich liebe es

Nein, das ist nichts für mich

Noch nicht, aber ich will damit beginnen

Der Physiotherapeut aus England behandelt laut eigenen Angaben etwa fünf Yogalehrer pro Monat mit Hüftproblemen. Auslöser soll eine fehlerhafte Körperbelastung sein. «Die Leute verwechseln Steifheit und Schmerz. Wenn es in der Leiste ein Kneifen oder ein Blockieren gibt, sollte es nicht ignoriert werden», so Mathew. Ähnlich sieht es auch Hannu Luomajoki, Physiotherapieprofessor an der ZHAW: «Jeder Körper ist etwas anders gebaut, und man kann nicht alle in gleiche vorgeschriebene Yoga-Positionen zwingen.»

«‹Performance Yoga› fördert Verletzungen»

Die Schweizer Yogaszene kennt das Problem. Das Verletzungsrisiko sei «nicht zu unterschätzen», sagt etwa Stefan Senn, Leiter der Schule Yogaring. Viele junge Yogaschulen hätten Probleme. «Das liegt vor allem an der Fitness-Anpassung. Die neuen Lehrer üben wie verrückt, bis sie das Bein hinter den Kopf bringen können.» Das führe zu einer Überdehnung der Bänder, woraus Hüftprobleme entstünden – oder ein Bänderriss.

Dabei habe Yoga zuerst einmal gar nichts mit Beweglichkeit zu tun, sondern sei in erster Linie ein «ruhiger innerer Bewusstseinszustand». Heute stehe aber der Körper im Vordergrund, so Senn. Ähnlich tönt es beim Verband Yoga Schweiz. Er kämpft gegen das «Performance Yoga». «Dort geht es darum, so auszusehen wie die junge, geschmeidige Yogalehrerin, die man aus Hochglanzmagazinen kennt», erklärt Co-Präsidentin Eveline Waas Bidaux. Um Hüft- oder Bänderprobleme zu vermeiden, sei aber vertieftes Wissen in Anatomie, Philosophie, Atmung und Konzentration unabdingbar.

«Das ist leider bei vielen der sogenannten Yogalehrer nicht der Fall. Sie haben eine kurze Schnellbleiche in Bali oder in Indien gemacht und praktizieren nun», so Waas Bidaux. Die Diplomausbildung in der Schweiz dauere vier Jahre und setze sich aus mindestens 600 Stunden zusammen. Laut der Co-Präsidentin kann daher das Einnehmen von «vorgeschriebenen» Stellungen durch ungelernte Yogalehrer schwerwiegende Folgen haben.

Yogaschüler war zehn Jahre in Behandlung

Gefährlich ist das nicht nur für die Lehrer, sondern auch die Schüler. Der Chiropraktiker Marco Vogelsang sagt, er habe schon einige Geschädigte erlebt. «Wenn jemand im Yoga zum ersten Mal einen Kopf- oder Nackenstand macht, kann das zu nachhaltigen Beschwerden führen», sagt er. «Viele werden von den Lehrern überredet, Figuren zu machen. Ohne richtige Instruktion mag es das aber nicht leiden.» Problematisch seien Figuren mit Vorbeugen – etwa der Pflug –, da dies eine hohe Belastung für die Wirbelsäule darstelle. Einer seiner Patienten sei zehn Jahre lang immer wieder in Behandlung gewesen. «Das Yoga hat seiner Bandscheibe den Rest gegeben», so Vogelsang. Es sei zu Hernien gekommen, die behandelt werden mussten.

Problematisch sei, dass die biomechanischen Gesetze in der Ausbildung zu wenig betont würden. «Darauf wird viel zu wenig Wert gelegt. Yogalehrer wissen häufig gar nicht, welche Folgen die Belastung haben kann.» Das liege auch daran, dass viele mit Physik nicht so viel anfangen könnten: «Sie kennen etwa das Hebelgesetz nicht.»

«Leute haben Muskelverkrampfungen vom Dehnen»

Die Schüler wiederum hätten teils kein gutes Bewegungs- oder Körpergefühl. «Yoga kann sehr sinnvoll sein. Ich würde aber jedem raten, zu erfahrenen Lehrern zu gehen, die auf die Schüler eingehen können. Das ist sinnvoller als 20er-Gruppen, in denen alle das Gleiche machen.» Viele Schäden könnten vermieden werden, «wenn man heikle Stellungen meiden oder in kleinen Schritten einführen würde», so Vogelsang.

Auch Sandra Mani, die in Zürich eine eigene Chiropraktik-Praxis führt, kennt das Problem der Yoga-Verletzungen. «Solche Fälle hatte ich auch schon. Meist kommen die Leute wegen Muskelverkrampfungen. Sie haben zu fest gedehnt», sagt sie. Anders als ihre Kollegen sieht sie aber einen positiven Trend: «Yoga-Verletzungen sind relativ selten – und sie werden weniger.» Die Leute seien mittlerweile gut aufgeklärt, so Mani. «Vermutlich korrigieren auch die Yogalehrer mittlerweile ihre Schüler öfter.»







Der «Yoga butt» verursacht starke Schmerzen

Frau Sutter*, ist Yoga gefährlich?

Nein, gefährlich nicht – aber wie bei jeder physischen Betätigung, besteht ein Verletzungsrisiko. Die häufigste Verletzung ist der «Yoga butt». Dabei handelt es sich um eine Überdehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur gleich unterhalb des Pos. Sie äussert sich in starken Schmerzen. Wenn man weiterdehnt, statt aufzuhören, kann dies zu einer chronischen Schwachstelle werden. Aber auch Schulterschmerzen und Hüftprobleme sind keine Seltenheit. Letzteres kann gar in Arthrose enden. Warum trainieren Menschen weiter, obwohl sie Schmerzen haben?

Die eigene Körperwahrnehmung spielt dabei eine grosse Rolle. Einige bemerken ihren Schmerz gar nicht oder versuchen, darüber «hinwegzuatmen» oder, wie man im Yoga sagt, «in den Schmerz zu schnaufen». Wenn aber Knochen auf Knochen reibt, gibt es wenig schönzureden. Besteht diese Gefahr denn nur für Yogalehrer?

Nein, auch die Schüler können von solchen Problemen betroffen sein. Man kann als Anfänger viel falsch machen und sich übernehmen. Ein Lehrer, der eine Klasse von 40 Leuten hat, kann die Augen nicht überall haben. Jeder muss daher individuell lernen, den Schmerz einzuordnen und seine Grenzen zu kennen. *Deborah Sutter ist seit fünf Jahren als Yogalehrerin tätig.

(juu/ehs)