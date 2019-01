SRF zeigt Influencer-Alltag von Younes und Michelle

Im Glattzentrum hat sich eine kreischende Menge von Teenager-Mädchen versammelt. Sie alle warten nur auf eines – den Auftritt von Younes und damit die Möglichkeit, ein rasches Selfie mit ihm zu schiessen. Einige der Mädchen haben bereits Tränen in den Augen, bevor der 18-jährige Influencer überhaupt zu sehen ist.

27'500 Selfies im Leben



Auf Instagram werden täglich 3,5 Milliarden Likes vergeben. Jugendliche verbringen am Wochenende pro Tag rund vier Stunden mit ihrem Smartphone. Ausserdem posten 18- bis 35-Jährige in ihrem Leben rund 27'500 Selfies.

So beginnt der Dok-Film «Like Me – Generation Selfie», der von SRF am Donnerstagabend ausgestrahlt wurde. Er sollte der Frage auf den Grund gehen, was hinter der «Selfie-Manie» der jüngeren Generation steckt und weshalb sich Influencer auf Social Media in den intimsten Augenblicken ihres Lebens zeigen.

Ex-Mobbing-Opfer

«Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl», sagt Younes, der 14'000 Follower auf Instagram hat. «Ich kann nicht mehr ohne Social Media. Ich bin fast süchtig danach, immer mehr von mir zu zeigen.» Früher sei er wegen seines Gewichts gemobbt worden. Daher täten die Likes unter seinen Bildern heute gut.

Im Buhlen um Aufmerksamkeit ging Younes aber sogar einen Schritt weiter. Im März 2018 wollte er eine angebliche Sex-Panne den Medien unterjubeln. Er gab vor, vergessen zu haben, einen Live-Stream zu unterbrechen und gab dann eindeutige Geräusche von sich. 20 Minuten hatte die Masche des Instagram-Stars jedoch aufgedeckt.

3,5 Milliarden Likes pro Tag

Eine weitere Influencerin, die für SRF vor die Kamera steht, ist Michelle Melody. Sie ist 16-Jahre alt und hat sich bereits die Nase und die Lippen machen lassen. Auf Instagram hat sie 5700 Follower und zeigt sich auch gerne mal im Bikini. «Ob mich die Leute auf Instagram oder in der Badi im Bikini sehen, macht doch keinen Unterschied», sagt sie. Ihre Vorbilder seien Stars wie Kylie Jenner. Deren Make-Up Marke mag sie auch besonders gern – und besitzt Beauty Paletten und Lippenstifte im Wert von über 3000 Franken.

Auf Twitter hält sich das Verständnis für die Welt der Influencer, wie sie von SRF gezeigt wurde, in Grenzen.

Zeichne gerade den #srfdok über die Generation Selfie auf. Den spiel ich dann immer ab, wenn ich mich ein bisschen Fremdschämen möchte. — Matthias Dörig (@mat_doe) 31. Januar 2019

Es gibt weit aus tragischeres, ich weiss. Trotzdem kann ich kaum hinsehen...und die Eltern unterstützen es sogar #selfiemanie #Srfdok — Angela (@F_r_e_e_Dream) 31. Januar 2019

Wenn eine Leistungsgesellschaft Teenager krank macht und total verunsichert! Ich bin ziemlich geschockt!🤭 #srfDok #GenerationSelfie — Reto Schorta (@RetoSchorta) 31. Januar 2019

