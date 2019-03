Dieses T-Shirt bescherte Zalando sehr viel Ärger

Der Online-Händler Zalando musste ein T-Shirt aus dem Sortiment nehmen, nachdem es heftig kritisiert worden war. Das Kleidungsstück zeigt eine im Wasser untergehende schwarze Hand. Pikant: Ein dunkelhäutiger Mann trägt das T-Shirt. Es stammt vom dänischen Label Wood Wood und kostet 65 Franken. Im Beschrieb des Artikels steht: «This t-shirt celebrates the simple joys of the natural world» (auf Deutsch: Dieses T-Shirt zelebriert die einfachen Freuden der Natur).

Das sahen Facebook-User anders. «Ihr seid einfach nur zum Kotzen!» heisst es in einem Kommentar. «Das macht mich sprachlos ...», schreibt ein anderer User. Und: «Die Message muss eine andere sein, oder? Ich hoffe es inständig, aber welche?!»

«Ich finde es wirklich widerwärtig»

Das T-Shirt stösst auch bei Juso-Chefin Tamara Funiciello für Kopfschütteln. «Ich finde es wirklich widerwärtig», sagt sie gegenüber 20 Minuten.

Dänischer Hersteller distanziert sich von Vorwürfen

Auch Zalando äussert sich zu den Vorwürfen. «Wir haben das T-Shirt von unserer Plattform genommen, um unterschiedlichen Assoziationen keinen Raum zu bieten. Wir entschuldigen uns für jede unbeabsichtigt verletzende Interpretation», so eine Sprecherin zu 20 Minuten. Man habe den Fall genauer geprüft und sich direkt mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt.

«Motiv ist ein Kommentar zur Klimaerwärmung»

Das Modelabel distanziert sich von den Vorwürfen: «Obwohl wir für die verzweifelten Situationen von Flüchtlingen das grösste Mitgefühl haben, hängt der Aufdruck auf dem Wood-Wood-T-Shirt nicht mit der aktuellen Krise zusammen. Das Motiv kann jedoch als Kommentar zur globalen Erwärmung und zur Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs gesehen werden», heisst es in einem Statement.

(maz)