Bei Zeki schmeisst die Frau den Haushalt

Zufrieden scrollt Zeki Bulcurcu aka Swissmeme am Esstisch durch seine Likes und Views. «Schatz, komm mal», ruft er seiner Freundin Mira Menzel zu, die in der Küche hantiert. Wenig später steht sie bei ihm und teilt mit ihm die Freude über seinen neusten Volltreffer auf Social Media. Toll sei das, findet sie. «Ja», antwortet Zeki und fragt dann: «Wie weit bist du mit dem Essen?» Es gehe noch 20 Minuten, sagt sie. Nachdem sich Zeki im Scherz ungeduldig äussert, ruft Mira ihm nach: «Koch du selber.» Zeki: «Ja, du lässt mich ja nicht.»

Umfrage Wer kocht in Ihrer Beziehung? Wir wechseln uns ab.

Ich koche. Mein Partner nicht oder kaum.

Ich koche. Meine Partnerin nicht oder kaum.

Wir kochen kaum selber. Wir gehen immer auswärts.

Ich kann die Frage nicht beantworten, da ich in keiner Beziehung bin.

Etwas später ruft Zeki in die Küche: «Geht es bei dir?» Mira: «Ähm, du könntest mir jetzt dann echt helfen.» In der Küche angekommen erklärt Zeki den Zuschauern: «Es heisst immer, wir Männer würden nicht in der Küche helfen, aber sie lässt sich nicht helfen. Weil sie weiss, es artet nachher aus, wenn ich helfe. Das kann zu einer Katastrophe führen.»

«Er machte die Maschine kaputt»

Mira erklärt: «Er wollte mir mal einen Kaffee machen und die Maschine ist danach kaputt gewesen – nur einen Kaffee!». Zeki antwortet lachend: «Das ist kein Scherz!» Etwas später meint Zeki: «Also, kann ich dir nichts helfen?» Mira betont, dass er das Rezept lesen könne. Soweit kommt es nicht. Am Ende übernimmt Mira alles selber.

Die Koch-Szene aus dem SRF-DOK «Die Social Media Influencer» lässt Feministinnen und Vertreter der modernen Rollenverteilung erschauern. Doch eine Macho-Kultur herrscht im Hause Bulgurcu-Menzel nicht. «Wir haben abgemacht: Ich staubsauge, dafür macht sie die Wäsche. Und je nachdem kochen wir zusammen», sagt Zeki auf Anfrage. Dann mache er aber eher Hilfsarbeiten wie Rüsten und Schneiden.

Seine Mutter habe immer gekocht

Er sei «manchmal unbegabt», so der 28-Jährige. «Als ich Nudeln kochte, verkochte ich sie.» Viel Gelegenheit zum Üben habe er nicht gehabt. Seine Mutter sei ein Kochtalent. «Als ich noch zuhause wohnte, bekochte sie immer die ganze Familie», so Zeki. Daher sei er gar nie auf den Gedanken gekommen, selbst in die Küche zu stehen.

«Es ist extrem übertrieben, wenn jemand jetzt denkt, dass ich immer nur kochen müsse», sagt Mira. Wichtig sei, die Hausarbeiten nach den persönlichen Stärken und Vorlieben aufzuteilen. «Als ich noch zuhause wohnte, habe ich oft auch für meine Schwester gekocht, weil meine Mutter gearbeitet hat.» Daher habe sie mehr Übung darin.

Sie müsse jedoch zugeben, in der Küche manchmal ungeduldig zu sein, so Mira. «Wenn er etwas versucht und es geht schief, mache ich es lieber selber. Aber ich habe mittlerweile auch etwas gelernt, ihn einfach mal machen zu lassen», so die 21-Jährige. Das Kochen richteten sie auch nach ihrer Arbeit. Komme sie später nachhause, koche er und umgekehrt. «Dreckig wäre, wenn die Frau kochen müsste, obwohl der Mann Zeit hätte», so Zeki.

Alte Rollenbilder seien näher an der Realität

Männerorganisationen sind der Meinung, dass Männer bei der Hausarbeit noch viel Aufholbedarf haben. «Sowohl Mädchen als auch Buben müssen dazu erzogen werden, dass sie den Haushalt alleine bewältigen können. Dazu gehört auch, Kochen zu lernen», sagt Daniel Bekcic, Leiter Politik und Medien bei Männer.ch, dem Dachverband Schweizer Männer- und Väterorganisationen. Seien beide Partner im Haushalt kompetent, seien beide auch flexibler.

Laut einer Erhebung des Bundesamts für Statistik bringen Frauen mit rund sieben Stunden immer noch doppelt so viel Zeit für das Kochen auf wie die Männer (rund drei Stunden). Auch beim Putzen, Abwaschen, Einkaufen und Waschen haben die Frauen die Nase vorn. Die Schweiz sei heute noch weit entfernt von einer ausgeglichenen Aufteilung, so Bekcic. «Den Typ Frau am Herd und Mann draussen in der Welt mag man heute als überholt anschauen. Dieser Typ ist aber näher an der gelebten Realität.»