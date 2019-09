Zeki hat Billett schon zum zweiten Mal weg

Instagram-Star Zeki Bulcurcu muss bereits zum zweiten Mal den Führerausweis abgeben. Er sei im Juli auf einer Strasse in Bülach mit seinem Mercedes-AMG C 63 S Coupé mit 68 h/km innerorts von der Polizei erwischt worden. In einem neuen Video verabschiedet er sich von seinem Führerschein. Auf den Kommentar des filmenden Freundes, er solle langsamer fahren, antwortet er: «Bro, das ist ein AMG. Du gehst ja auch nicht in den Mac für einen Salat.»

Umfrage Wurden Sie schon einmal für zu schnelles Fahren gebüsst? Ja, das ist mir auch schon passiert.

Ja, aber jetzt nicht mehr, da mein Billett eingezogen wurde.

Nein, ich fahre immer genau so schnell, wie man darf.

Ich weiss nicht, ich fahre nicht Auto.

«Grundsätzlich finde ich zu schnelles Fahren nicht ok. Aber manchmal passiert es halt einfach», sagt Zeki gegenüber 20 Minuten. Trotzdem tue er dies gerne mal, wenn er sehe, dass keine Gefahr für andere bestünde und die Sicherheit gewährleistet sei. «Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich diese Regeln mal übertrete. Ich fahre seit zehn Jahren unfallfrei. Man muss sich kontrollieren und die Fahrsituation abschätzen können. Und ich kann das.»

Geschwindigkeitsübertretung und Schwarzfahren

Eigentlich hätte er den Führerausweis dieses Mal für drei Monate abgeben müssen, so Zeki. «Aber ich habe einen Brief geschrieben mit der Erklärung, dass ich es für die Arbeit wirklich brauche. Deshalb wurde der Entzug auf zwei Monate heruntergesetzt.»

Doch nicht nur zu schnelles Fahren scheint er für unproblematisch zu halten. Er überlegt, wie er sich in nächster Zeit fortbewegen möchte: «Lohnt sich ein Generalabo für zwei Monate oder Schwarzfahren auf SBB sein’ Nacken?»

Bei seinem letzten Billetentzug hat er seinen Followern ebenfalls fragwürdige Tipps gegeben: «Als Vorbildfunktion will ich euch etwas mit auf den Weg geben: Bremst immer ab vor Blitzkästen, damit euch nicht das Gleiche passiert.»

Gefährdung von Menschenleben zentral

Zekis Video-Aktion findet Mike Egle, Mediensprecher bei RoadCross, nicht gut, da es darin nur um den Fahrausweisentzug gehe. Die Geschwindigkeitsübertretung und ihre möglichen Folgen könnten darin verharmlost werden. «Man kann sehen, dass ihm nicht bewusst ist, dass schnelles Fahren nicht nur ihn angeht, sondern davon auch andere Verkehrsteilnehmer betroffen sein können.»

Man gefährde damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere, so Egle. «Wenn es dann zu einem Unfall kommt, ist immer das Umfeld aller Beteiligten stark davon betroffen.» Beim Strafmass spiele der Aspekt der Gefährdung deshalb mit hinein.

Natürlich gebe es unterschiedliche Gründe für zu schnelles Fahren, die auf die Strafe auch mildernd einwirken können. «Doch je höher die Fahrlässigkeit und Gefährdung, desto kleiner sollte der Spielraum hierfür sein.» Weshalb Zekis Ausweisentzug verkürzt worden sei, könne er nicht sagen, da er den genauen Fall nicht kenne.

Was ist mit Vorbildfunktion?

Seine Vorbildfunktion als Influencer sieht Zeki durch das neue Video nicht gefährdet. «Ich habe das Video aus Spass als Running Gag gemacht, weil ich das Billett schon wieder abgeben muss. Ich mache mich über viele Dinge lustig und versuche, alles mit Humor zu nehmen.» Dies würde auch seine Community verstehen.



(ihr)