Personen flüchten aus Strandbad in Thun

Der Triathlon von Val-de-Ruz im Kanton Neuenburg musste wegen eines heftigen Gewitters kurzfristig abgebrochen werden. Ein Leser-Reporter, der vor Ort war, um Filmaufnahmen vom Sportevent zu machen, erzählt: «Kurz vor 13.30 Uhr schlugen die Organisatoren Alarm. Sie hatten erfahren, dass in Kürze ein heftiges Gewitter über Neuenburg ziehen wird. Der Wettkampf wurde sofort abgebrochen, die Teilnehmer und Besucher mussten alle Zelte verlassen und sich etwa in der Kantine in Sicherheit begeben.»



Knapp 10 Minuten später habe das Unwetter das Triathlon-Gelände dann tatsächlich in voller Stärke erreicht. Die Organisatoren hätten gut reagiert, so der Leser-Reporter, denn: «Der Wind war wirklich stark. Einige Zelte wurden zerrissen. Zum Glück hatten alle Zeit, sich früh genug aus den Zelten zu begeben.» Das Gewitter sei mittlerweile vorüber, der Triathlon werde jedoch nicht mehr weitergeführt.



Im Kanton Neuenburg zerriss der Wind Zelte. (Video: Leser-Reporter)

Auch in Thun tobte das Unwetter: Stefan Heuscher war gerade im Strandbad, als das Gewitter losging: «Es hat plötzlich angefangen extrem stark zu winden.» Kurz darauf regnete es in Strömen, so Heuscher. «Wir mussten zum Auto rennen und uns in Sicherheit bringen.» Keine fünf Minuten später hatte sich das Unwetter bereits wieder gelegt: «Es regnet zwar noch, aber das Schlimmste ist durch.»

