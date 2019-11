Zensiert Parmelin Forscher wegen dreckigen Wassers?

Bundesrat Guy Parmelin habe Forscher der ETH instruiert, vom Bundesrat getroffene Entscheide nicht zu kritisieren. Das berichtet der «Blick». Auslöser der Diskussion sei ein Faktenblatt des Wasserforschungsinstituts Eawag der ETH gewesen.

In diesem halten die Forscher fest, dass die Trinkwasserqualität in der Schweiz bedroht sei aufgrund des Pestizideinsatzes. «Negative Effekte auf Fortpflanzung, Entwicklung und Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen müssen befürchtet werden.» Sie kommen zum Schluss: «Es besteht Handlungsbedarf.»

Politisch brisantes Thema

Das Thema Pestizideinsatz in der Landwirtschaft ist politisch aktuell. So sind zwei Initiativen hängig, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stark einschränken oder sogar ganz verbieten wollen. Deshalb habe Parmelin die brisante Feststellung der Forscher als politische Einflussnahme gewertet und beim ETH-Rat interveniert.

Offensichtlich ist es bei diesem Treffen aber nicht nur um dieses Thesenpapier gegangen. Denn eine Woche danach habe die Eawag-Direktorin Janet Hering ein Memo, das der Zeitung vorliege, an die Mitarbeiter der Forschungsinstituts verschickt, mit dem sie über die Forderung von Parmelin informierte. Darin steht: «Bundesrat Parmelin brachte explizit seine Haltung zum Ausdruck, dass Angestellte der Eidgenossenschaft (inklusive Angestellte im ETH-Bereich) vom Bundesrat getroffene Entscheide nicht öffentlich kritisieren sollen.»

Kritik am Vorgehen des Bundesrats

Auslöser hierfür sei ein Gastkommentar in der NZZ von Bernhard Wehrli, Professor an der ETH und Eawag, gewesen. In diesem äusserte er Kritik an der bisherigen bundesrätlichen Pestizidstrategie und schrieb, dass aus seiner Sicht Massnahmen notwendig seien, «welche die Risiken des Pestizideinsatzes so schnell wie möglich verringern».

Bernhard Wehrli sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass er den Artikel in Absprache mit der ETH Zürich in Form eines persönlichen Meinungsbeitrags geschrieben habe. «Obschon ich nur meine Meinung dargelegt habe, hat der Artikel offensichtlich irritiert.» Über den Inhalt des Faktenblatts zur Pestizidverwendung habe es bereits an der Präsentation vor dem Parlament, das dieses in Auftrag gegeben hat, unterschiedliche Ansichten und eine Debatte gegeben.

Zurzeit ist Wehrli trotz der Angelegenheit gelassen: «Wir haben als Bürger ein Recht auf Meinungsäusserung. Als Forscher können wir uns auch an politischen Diskussionen beteiligen, wenn wir als Person und nicht als Institution auftreten.» Diesbezüglich sei er auch von seinen Vorgesetzten unterstützt worden. Ihm persönlich sei von der Eawag nicht gesagt worden, dass er sich nicht mehr äussern dürfe. «Im Gegenteil: Solange es faktenbasiert ist, dürfe ich das weiter tun. Natürlich besteht aber immer die Frage, was Fakten sind und wo Meinungen anfangen.»

Der Bund weist Vorwurf zurück

Entgegen dem regulären Umgang mit wissenschaftlichen Dokumenten der Eawag, die diese normalerweise auf ihrer Website veröffentlicht, sei das Faktenblatt zum Pestizideinsatz bis am 10. November unter Verschluss gehalten worden, so der «Blick». Verschiedene ETH-Wissenschaftler und Politiker kritisieren das Vorgehen der Zeitung gegenüber als Zensur.

Das Wirtschaftsdepartement, dem Parmelin vorsteht, dementiert: «Die Darstellung im Memo ist falsch», teilt es mit. Parmelin habe «nie ein Verbot ausgesprochen», lässt das Departement der Zeitung gegenüber verlauten. Die Vorwürfe seien «aus der Luft gegriffen und völlig absurd». Es gehe nur darum, die Kommunikation zwischen dem Bund und der ETH zu verbessern.

Meine Antwort zum heutigen Artikel im Blick: Ich schätze die unabhängige Forschung @EawagResearch sehr und habe die wissenschaftliche Freiheit nie in Frage gestellt. Ich habe nie einen Maulkorb verhängt. Meine Aussagen wurden falsch interpretiert. Mehr dazu sage in diesem Video: pic.twitter.com/kHRMelYzEn — Guy Parmelin (@ParmelinG) November 11, 2019

Des Weiteren hat Parmelin am Nachmittag ein Video mit einer Stellungnahme getwittert. Darin betont er, dass er die unabhängige Forschung schätze: «Ich habe die wissenschaftliche Freiheit nie in Frage gestellt.»

Bei der Eawag wiederum heisst es, das Dokument sei nur ein «Hintergrundpapier für das Parlament». Die Direktorin Hering habe Parmelins Vorgehen laut «Blick» institutsintern aber kritisiert.

