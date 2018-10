Sogar im Flachland war es minus 2 Grad kalt

Bereits am Wochenende zeichnete sich mit Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad ein Wetterumschwung ab. In der Nacht auf Montag wurde es vor allem im Norden der Schweiz noch kälter: Heute Morgen wurde etwa am Flughafen Zürich - 1,9 Grad, in Bern 2 Grad und in Samedan im Kanton Graubünden sogar -8,4 Grad gemessen.

Umfrage Vergangene Woche mehr als 20 Grad, heute Morgen Frost und Minus-Temperaturen – bist du bereit für den Winter? Ja, ich habe die warme Daunenjacke bereits vom Dachboden geholt und auch die gefütterten Schuhe stehen bereit.

Ich war letzte Woche noch schwimmen im See! Dieser Wetterumschwung geht mir viel zu schnell.

Minus-Temperaturen sind für diese Jahreszeit völlig normal. Kein Problem für mich.

Laut MeteoNews lag im Flachland stellenweise auch Frost. «Und zwar erst zum zweiten Mal in diesem Herbst», so Meteorologe Roger Perret. Bereits Ende September wurden im Flachland Temperaturen von 0 bis 4 Grad gemessen. Am kältesten wurde es damals in Welschenrohr SO mit - 1,4 Grad, was zu Luftfrost führte. Dies bedeutet, dass die Temperaturen selbst auf 2 Metern Höhe noch unter null Grad lagen.

Es wird kalt und nass

Gemäss Perret ist es nun definitiv vorbei mit den spätsommerlichen Temperaturen von vergangener Woche. In den kommenden Tagen werden Temperaturen von maximal 12 bis 15 Grad erwartet, am Wochenende soll es zudem nass werden. In der Nacht von Montag auf Dienstag bewegen sich die Temperaturen im Flachland zwischen 5 bis 7 Grad.

Brrr... Kalter Start in die neue Woche, stellenweise sogar leichter #Frost. 🧤 🧣Wetter vielerorts sonnig, jedoch stellenweise auch #Nebel. ^sba pic.twitter.com/2ZvFGQT2Qb — SRF Meteo (@srfmeteo) October 22, 2018

(rab)