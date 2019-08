Zivilschützer protokolliert stundenlanges Rumhocken

Zivilschützer Flurin Conradin ist frustriert. Der Zürcher hatte sich 2011 freiwillig für den Dienst als Pionier gemeldet, weil er sich in Katastrophen und Notlagen engagieren wollte. Doch oft hat er nun in den Wiederholungskursen, zu denen er an mindestens zwei Tagen pro Jahr aufgeboten wird, «Pause» oder «gar nichts zu tun».

Die Auswüchse, die Conradin in einem «Protokoll der Warterei» zusammengefasst hat: Badi-Besuche im Dienst; fünf Rauchpausen von je bis zu einer halben Stunde pro Tag; ein Zivilschützer bedient die Motorsäge, während die restlichen sechs zuschauen. Er hat ausgerechnet: Über drei Diensttage hinweg hatte er 12 Stunden und 8 Minuten Pause (siehe Video).

Vogelkunde büffeln statt Dienst leisten

Conradin will die «lamentablen» Zustände nicht weiter hinnehmen und hat deshalb pünktlich zur Totalrevision des Zivilschutzgesetzes eine Petition an das Parlament eingereicht. Unterzeichnet haben Dutzende Zivilschutzkollegen, die ebenfalls unzufrieden sind. «Ein Kollege nutzte die Dienstzeit dazu, für sein Ornithologie-Examen zu lernen», berichtet Conradin.

Noch nicht einmal eine halbe Stunde im Einsatz und bereits ein Buch ausgepackt. #Zivilschutz pic.twitter.com/acH1lMiD6a — Flurin Conradin (@FlurinConradin) September 26, 2018

Auch auf Twitter dokumentierte Conradin seinen Zivilschutzalltag.

Die Zivilschützer fordern, dass die heutige Mindestzahl an Wiederholungstagen pro Jahr gestrichen wird. Zudem sollen WKs abgebrochen werden, sobald es nichts mehr zu tun gibt. «Es kann nicht sein, dass wir auf Kosten der Allgemeinheit herumstehen», sagt Conradin. Die Einsätze entschädigt die Erwerbsersatzordnung (EO).

WKs nur abhalten, wenn es Arbeit gibt

Conradins Vorschlag: Falls überhaupt nötig, sollen Zivilschützer an einem WK-Tag pro Jahr die Zeit nutzen und die Übungen mehrfach wiederholen, und bei Arbeitsmangel sollen sie zurück an den Arbeitsplatz. «Das würde die Wirtschaft entlasten und die Zivis nicht mit unnötiger Warterei bestrafen.» Kommt hinzu: Der Zivilschutz hat ein Rekrutierungsproblem. Statt der nötigen 6000 Personen konnten letztes Jahr nur 3700 ausgehoben werden. Für Conradin zeigt dies, dass «der Dienst effizienter und attraktiver werden muss».

Im Parlament wird gerade jedoch das Gegenteil von Kürzungen der WK-Tage diskutiert: Neu sollen pro Jahr Zivilschützer mindestens drei Tage einrücken, damit sie «Instandstellungsarbeiten vornehmen», der «Wissensverlust vermieden» und die Kader die nötige «Führungspraxis» erlangen können. Das Gesetz kommt demnächst in den Ständerat

Zivilschutzkommandant ist erstaunt

In der nächsten Sitzung der vorberatenden Sicherheitspolitischen Kommission dazu will Ständerat Thomas Minder die Anliegen der Petitionäre ansprechen. «Wenn sie aufgeboten werden, sollen sie auch etwas Sinnvolles tun.» Zwar gebe es immer tote Zeiten, auch in der Armee. «Wenn aber nur rumgestanden wird, ist das ein Führungsproblem.» Ihn beschäftige derzeit vor allem der sinkende Bestand an Zivilschützern. Im Rat wird deshalb auch über eine Zusammenlegung von Zivildienst und Zivilschutz debattiert werden.

«Ich bin erstaunt, dass es Kommandanten gibt, die so ein Programm machen», sagt Franco Giori, selbst Zivilschutz-Kommandant und Vizepräsident des Zivilschutzverbandes. Er erwarte von Kadern, dass sie bei Einsätzen, die nicht so lange dauern wie erwartet, ihre Leute früher entlassen. «Ich habe noch nie jemanden in die Badi geschickt, dafür aber schon mal am Mittag den Einsatz beendet, damit die Zivilschützer zurück zum Arbeitgeber konnten.»

WK-Tage zu kürzen, sei keine Option

Es dürfe nie das Ziel sein, einfach Zeit abzusitzen, auch wenn der Auftrag beendet sei. Aber grundsätzlich die Zahl der WK-Tage zu kürzen, sei gefährlich, ergänzt Nationalrat Walter Müller (FDP): «Dann sind wir im Notfall nicht gerüstet – und laufen Gefahr, nicht die notwendige Hilfestellung den Partnerorganisationen und Bürgerinnen und Bürgern bieten zu können.»

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das für die Ausbildung der Instruktoren und Kommandanten zuständig ist, wehrt sich. «Die Zivilschutzorganisationen bemühen sich, sinnvolle und zweckmässige Wiederholungskurse durchzuführen sowie die Ausbildungs- und Führungsstandards zu optimieren», sagt Sprecher Kurt Münger. Gewisse Warte- und Leerzeiten lägen jedoch in der Natur der Sache und liessen sich nicht verhindern. Dem Bundesamt sei keine Häufung von Beschwerden über «Beschäftigungsprobleme» in WKs bekannt.

Bund verteidigt sich

In der Erhöhung der obligatorischen WKs durch die laufende Totalrevision des Zivilschutzgesetzes sieht der Bund kein Problem für noch mehr Leerzeiten, im Gegenteil: «Die neuen Einsätze zugunsten der Gemeinschaft – etwa Unterstützung von Grossveranstaltungen – bieten zusätzliche Möglichkeiten, WKs sinnvoll zu gestalten und entsprechende Aufgaben zu erteilen.»