Er griff den Zivilschutz an – jetzt kriegt er aufs Dach

Das Zeit-Protokoll des Zürcher Zivilschützers Flurin Conradin offenbart die Warterei im Dienst: Während drei Tagen zählte er in einem WK im September 2018 12 Stunden und 8 Minuten «Pause» oder «nichts zu tun».

Die Bilder, die den Zivi-Alltag dokumentieren, zeigen herumsitzende Männer am Handy oder am Laptop. An einem Tag warteten sie 3 Stunden und 39 Minuten auf einen Befehl, an einem anderen Tag gab es vier Rauchpausen von je bis zu 30 Minuten. Jetzt kontert der derzeitige Kommandant Patrick Sauzet. Er ist «enttäuscht». Der Kommandant des betroffenen WK ist mittlerweile pensioniert.

Herr Sauzet, laut dem Zeitjournal von Flurin Conradin warten Zivilschützer in ihrem Programm stundenlang auf den Befehl und haben sehr viele Rauchpausen. Warum?

Bei Einsatzübungen, wie er das im Wiederholungskurs erlebt hat, ist es nicht zu vermeiden, dass es zwischendurch mal Wartezeiten gibt. Allerdings ergibt sich bei Ausbildungssequenzen durchaus Vollbeschäftigung, was der betreffende Zivilschützer in einem persönlichen Gespräch uns gegenüber auch bestätigt hat.

Bilder zeigen auch, wie einzelne Zivilschützer ein Gerät bedienen, während der Rest danebensteht. Ist das normal?

Bei einer Einführungslektion ist es durchaus normal und vom methodischen Ansatz her angebracht, dass eine Person ein Gerät erklärt oder bedient, während die restlichen Teilnehmer der Gruppe zuhören und die Bedienung auf diese Art in einem ersten Schritt erlernen.

Kritisiert wird, dass das Programm künstlich ausgedehnt werde, um die Zeit herumzubringen. Franco Giori vom Zivilschutzverband sagt: «Ich bin erstaunt, dass es Kommandanten gibt, die ein solches Programm machen.» Wie sehen Sie das?

Wir können ein solches Vorgehen unsererseits nicht bestätigen und verfolgen keine solche Praxis bei der Zusammenstellung und Planung der Lektionen.

Empfinden Sie die Kritik als fair?

Wir sind sehr erstaunt und enttäuscht über diese erneuten Äusserungen des betreffenden Zivilschützers, nachdem wir im Juni seinem Wunsch nachgekommen sind und in einem ausführlichen und persönlichen Gespräch mit dem Verantwortlichen alle Kritikpunkte besprochen und seinen Umteilungswünschen entsprochen haben. Am Ende des Gespräches zeigte er sich erfreut über diesen Dialog und unseren Willen zur Behebung allfälliger Mängel und das Einbringen stetiger Verbesserungen.

Was werden Sie in Zukunft ändern? Werden Sie auch in Zukunft Programmverantwortlicher bleiben, oder ziehen Sie Konsequenzen aus der Kritik?

Wir haben uns stets kritikfähig gezeigt und versucht, aus den Dialogen einen Mehrwert zu schaffen. So werden wir beispielsweise in Zukunft verstärkt mit Ausbildungssequenzen und weniger mit Einsatzübungen operieren. Damit haben wir bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.

Welche Aufgaben hat Ihre Truppe im Katastrophenfall? Wie gut ist sie darauf vorbereitet?

Es ist der Schutz der Bevölkerung, wie er im Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz von Bund und Kantonen geregelt ist. Wir bereiten uns bestmöglich darauf vor, würden uns jedoch wünschen, etwas mehr als die zurzeit gesetzlichen zwei Tage zur Verfügung zu haben.