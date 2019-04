Zöllner wollen verdeckt im Internet ermitteln

Wer Tabak, ein Tier oder ein Dopingpräparat bei einem Anbieter aus dem Ausland kauft, kann sich strafbar machen. Öffnen die Fahnder ein Päckchen mit illegalem Inhalt am Zoll, wird es teuer. Nun will die Zollfahndung schon früher aktiv werden: Sie will verdeckt im Internet ermitteln dürfen.

Zum Einsatz kommen soll die verdeckte Ermittlung nur bei «schweren Fällen von Schmuggel und Abgabenbetrug», sagt David Marquis von der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), der die Zollfahndung untersteht. Das betreffe insbesondere den gewerbsmässigen Schmuggel und könne bei sämtlichen Waren der Fall sein.

Zoll will näher an Polizei

Würden die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen, könnten die Zöllner etwa mit einer falschen Identität die Angebote von Verkäufern wie Onlineshops und die Aktivitäten von Käufern überwachen. Bestätigen oder konkretisieren will das Marquis nicht: Zu taktischem Vorgehen äussere sich die EZV nicht.

In einem Onlinebeitrag begründet Urs Bartenschlager, Leiter der Zollfahndung, den Wunsch nach mehr Kompetenzen. «Sobald im Internet Waren grenzüberschreitend gehandelt werden, sind wir betroffen. Hier müssen wir überlegen, wie wir uns aufstellen», lässt er sich zitieren. Die Zollfahndung soll stärker als Strafverfolgungsbehörde positioniert werden: «Sie soll ein starker, anerkannter Partner in der Strafverfolgung werden.»

«Ist das verhältnismässig?»

Es sei nicht ausgeschlosssen, dass das Aufgabengebiet erweitert werde, so Bartenschlager. Neu würden auch die meisten Zollfahnder eine Waffe tragen. Das sei wegen der möglichen Gefährdung notwendig geworden. Zudem kann die Zollfahndung künftig «einfache Sicherungsaufgaben» selber vornehmen und muss etwa für Hausdurchsuchungen nicht mehr auf die lokalen Polizeikorps zurückgreifen.

Martin Steiger, ein auf digitales Recht spezialisierter Anwalt, sieht diese Entwicklung kritisch. «Es stellt sich die Frage, ob das noch verhältnismässig ist», sagt er. Schliesslich gehe es um Eingriffe in die Grundrechte der Menschen. «Wir müssen uns fragen: Haben nicht andere Behörden schon genügend Mittel? Funktioniert die Partnerschaft mit ihnen nicht, oder wieso will die Zollfahndung diese Kompetenzen?»

Parlament muss entscheiden

Jede Sicherheitsbehörde wolle immer mehr Budget, Kompetenzen und Personal. Dabei gehe vergessen, wie schwerwiegend gerade eine verdeckte Ermittlung in das Leben der Menschen eingreife: «Im Internet spielt sich ein grosser Teil unseres Lebens ab. Wenn die Zollfahndung darauf zugreifen kann, ist das etwas anderes, als wenn sie Pakete am Zoll öffnet.»

Steiger sieht die Forderung als Teil einer stetigen Aufrüstung bei staatlichen Behörden, die zwar auf politisches Wohlwollen stosse, aber gefährlich sei. «Schlussendlich geht es um die Frage: Ist der Zoll für die Erhebung von Zollabgaben und Kontrollen da, oder soll er eine Strafverfolgungsbehörde mit weitreichenden Kompetenzen sein?»

Noch ist die verdeckte Ermittlung im Internet den Zollfahndern nicht erlaubt. Eine entsprechende rechtliche Grundlage fehlt. EZV-Sprecher David Marquis sagt, eine solche könne etwa mit der anstehenden Revision des Zollgesetzes geschaffen werden. Die sei zurzeit in Arbeit und werde voraussichtlich 2022 im Parlament beraten.

