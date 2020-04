Schweizer Tram darf nicht mehr in Frankreich halten

Ab Samstag hält das 10er-Tram, das im Kant0n Solothurn zwischen Basel und Rodersdorf fährt, nicht mehr in der französischen Gemeinde Leymen. Dies hat die Eidgenössische Zollverwaltung veranlasst. Denn: Bisher konnte man in Leymen ins Tram einsteigen und in die Schweiz einreisen, obwohl das wegen der Corona-Krise nicht mehr vorgesehen ist. Kontrollen gab es laut Medienberichten kaum.

«Die Schliessung der Haltestelle in Leymen stand schon vergangene Woche in Prüfung und wird nun umgesetzt», sagte Jasmine Blum, Mediensprecherin der Eidgenössischen Zollverwaltung, nun zur bz Basel. Dank Schliessung der Haltestelle in Leymen könne die Einreise in die Schweiz besser auf andere Grenzübergänge gelenkt werden. Dadurch gewonnene personelle Ressourcen könnten an anderen Grenzübergängen oder im Zwischengelände eingesetzt werden, hiess es im Artikel weiter. Schweizweit seien kleinere Grenzübergänge geschlossen worden.

(mme)