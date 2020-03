Zürcher Zahnarzt infizierte sich mit Coronavirus

An der Universität Zürich haben sich bisher zwölf Angehörige mit dem Coronavirus infiziert, wie die Hochschule auf ihrer Webseite mitteilt. Einer davon ist ein Zahnarzt am Zahnmedizinischen Zentrum der Uni Zürich (ZZM), wie nun bekannt wird.

Ein Zahnarzt habe sich mit dem Coronavirus angesteckt, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten. Dem betroffenen Patienten gehe es klinisch gut. «Gemäss dem neuen Konzept des Kantonsarztes befindet er sich zu Hause in Heimisolation.»

Lehrbetrieb eingestellt

Laut der Universität Zürich gibt es am Zahnmedizinischen Zentrum derzeit keine weiteren bestätigte Fälle. Trotzdem wurden am Institut Quarantäne-Massnahmen angeordnet. Aus diesem Grund wird der Lehrbetrieb am Institut vorübergehend bis zum 16. März 2020 eingestellt, da sich zu viele Mitarbeitende in Quarantäne hätten begeben müssen. Patiententermine am Institut würden verschoben.

«Beim ZZM tragen behandelnde Zahnärzte immer eine Hygienemaske. Patienten sind daher vor einer Coronavirusinfektion geschützt, auch wenn der behandelnde Zahnarzt infiziert ist», so die Universität Zürich.