In diesen Städten streiten Autofahrer am meisten

Zürcher und Genfer sind die grössten Streithähne auf Schweizer Strassen. Das ist eine Erkenntnis des ersten Schweizer Streitbarometers. In den Regionen Zürich und Genf führen laut TCS jährlich fast vier von hundert Personen einen Rechtsstreit infolge eines Vorfalls auf der Strasse oder im Zusammenhang mit ihrem Fahrzeug.

Umfrage Streiten Sie im Verkehr? Ja, leidenschaftlich

Nein, nie

Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt

Verglichen mit den anderen Grossregionen liegt die Häufigkeit in den beiden Ballungszentren demnach rund 50 Prozent höher. Streitigkeiten im Bereich der Verkehrsregelverletzungen kommen bei Zürchern also fast doppelt so häufig vor wie anderswo. «Es hat sich gezeigt, dass Zürcher und Genfer die grössten Streithähne in der Schweiz sind. In den übrigen fünf Grossregionen Espace- Mittelland, Tessin, Ostschweiz, Nordwestschweiz und Zentralschweiz wird fast nur halb so viel gestritten», sagt TCS-Sprecher Dani Graf.



Männer mehr, Frauen länger

Auch bei den Geschlechtern gibt es Unterschiede. Bei der Genderauswertung zeigt sich, dass für zwei Drittel aller Streitigkeiten Männer verantwortlich sind. Sie streiten demnach doppelt so oft wie Frauen. Besonders gross ist die Diskrepanz bei den Verkehrsregelverletzungen und den Verkehrsunfällen. Nur ein Viertel dieser Streitigkeiten gehen auf das Konto von Frauen, den Löwenanteil von 75 Prozent verantworten hingegen – wenig überraschend – die Männer. Ebenso kosten die Streitereien der Männer durchschnittlich 25 Prozent mehr. Frauen streiten dafür ausdauernder. So dauert ein Rechtsstreit bei Frauen im Schnitt fast einen Monat länger als bei Männern.



Die Herren der Schöpfung streiten also mehr, Frauen dafür länger.

Wird die Streitfrequenz rund um die Mobilität mit Fahrzeugen nach Altersgruppen betrachtet, zeigt sich ein klarer Trend. Nämlich, dass diese Streitlust mit zunehmendem Alter abnimmt. So ist die Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen mit rund vier Streitigkeiten auf hundert Personen beinahe doppelt so oft in Rechtsstreitigkeiten verstrickt wie die Altersgruppe der über 66-Jährigen. Die Altersmilde lässt sich zumindest auf Schweizer Strassen also sogar statistisch belegen.

Über eine Viertelmillion Policen

Nach dem Reisebarometer hat der TCS nun erstmals seinen Streitbarometer herausgegeben. Die Auswertungen basieren auf dem Portfolio im Verkehrsrechtsschutz mit rund 263 000 Policen. Die erhobenen Daten wurden aus TCS-Rechtsschutzfällen, die im Jahr 2018 eröffnet respektive abgeschlossen wurden, gesammelt.

Künftig soll der Streitbarometer regelmässig erhoben und publiziert werden.

Zu den Ursachen für die Streitereien sagt die Studie allerdings nichts aus. Der TCS hat die Resultate jedoch mit dem emeritierten Soziologieprofessor Ueli Mäder von der Uni Basel angeschaut. Dieser vermutet, dass die Grossregionen Zürich und Genfersee sehr städtische Gebiete sind, und es deshalb dort eher an der Tagesordnung ist, sich für sein Recht einzusetzen. Zudem sei die Anwaltsdichte in diesen Gebieten höher. Auch die finanziellen Möglichkeiten seien häufig besser.

Klarer erklärbar sind indes die Unterschiede bei Mann und Frau. Aus soziologischer Sicht weist das Resultat laut Mäder darauf hin, dass «das klassische Rollenverständnis auch heute noch zutrifft». Männer handeln also häufig aufbrausend, Frauen reagieren zurückhaltender. Sie sind dafür umso beharrlicher, wenn sie streiten.

