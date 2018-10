Zug blockiert Strecke zum Flughafen

Zweite SBB-Störung innert 24 Stunden: Zuzüglich zur Störung zwischen Zürich und Bern fallen nun auch Züge von Zürich Oerlikon zum Flughafen aus.

Der Grund: Ein Zug steckt auf der Strecke Strecke Oerlikon - Winterthur fest. Ein Leser-Reporter schreibt: «Zwischen Oerlikon und Flughafen geht seit 50 Minuten nichts mehr.»

Die SBB bestätigt gegenüber 20 Minuten den Vorfall: Aktuell blockiert eine Lok die Strecke zum Flughafen. Die Waggons konnten mittlerweile nach Oerlikon abgeschleppt werden und die Passagiere so ihre Reise fortsetzen.»



Einschränkung Bahnverkehr: Zürich HB - Winterthur https://t.co/rOMvrCmOIE — Railinfo SBB (@railinfo_sbb) October 9, 2018

Durch die blockierte Lokomotive, die in nächster Zeit abgeschleppt wird, verkehren vier Linien nicht wie gewohnt. Die Interregio-Linien IR 70 und IR 36 fallen aus. Die Züge IC1, IC8 werden umgeleitet und fahren den Flughafen nicht an. SBB-Sprecher Oli Dischoe empfiehlt den Umstieg in Winterthur oder am Zürich HB.

Über die Dauer des Zwischenfalls kann noch keine Prognose abgegeben werden.





(fss)