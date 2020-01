Zugbegleiter wegen Namensschildern bedroht

«Die Kundenbegleiter der SBB sind zunehmend mit schwierigen Situationen konfrontiert», heisst es in einer Petition einer Sektion der Service-public-Gewerkschaft Transfair. Schuld daran sollen die persönlichen Namensschilder sein. «Es kommt immer wieder zu verbalen Angriffen gegen das Zugpersonal. Uns wurden mehrere Aussagen wie ‹ich kenne deinen Namen, ich weiss, wo du wohnst› gemeldet», präzisiert Transfair-Regionalsekretär Werner Rüegg. Die Bedrohungen sollen sich vor allem im Rahmen von Kontrollen ereignen, so Rüegg. Viele der Fälle sollen sich im Tessin abgespielt haben.

Der Mediensprecher befürchtet, dass die Situation sich in den nächsten Jahren noch verschärfen wird: «Es ist ein Leichtes, online den Namen zu googlen und so an private Informationen zu kommen.»

Personalnummer oder Berufsbezeichnung statt Namen

Gefordert wird nun, dass die persönlichen Namensschilder durch neutrale ersetzt werden. In der Realität heisst das: «Die Zugbegleiter wollen statt ihrem Namen nur noch ihre Personalnummer oder ihre genaue Berufsbezeichnung auf der Tafel haben», erklärt Rüegg. So wäre durch die Personalnummer eine Beschwerde genauso möglich wie mit dem vollem Namen.

Bisher wurde die Petition von 556 Personen unterschrieben.

Eine Stellungnahme der SBB steht noch aus.

