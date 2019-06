Zugverkehr zwischen Olten und Zürich beeinträchtigt

Zwischen Schönenwerd SO und Rupperswil AG auf der Strecke Olten - Zürich HB ist der Zugverkehr am Freitagmorgen beeinträchtigt. Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage, wie es in den Bahnverkehrsinformationen der SBB heisst. Wie lange die Störung dauert, ist derzeit noch nicht klar.



Vier Weichen könnten derzeit im Bahnhof Aarau nicht bewegt werden, teilte das Bahnunternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Vorfall habe bedauerlicherweise massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Fachdienste seien im Stellwerk vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung der Störung, schreiben die SBB.

Es muss also mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Die Züge IC3, ICE und TGV werden umgeleitet und dürften rund 5 Minuten verspätet verkehren. Die Züge IC5 (Lausanne - St. Gallen), IR16 und IR17 fallen zwischen Olten und Zürich aus. Der RE Aarau - Zürich HB und die S11 sowie die S26 fallen zwischen Aarau und Lenzburg aus. Die S23 fällt zwischen Aarau und Brugg aus, die S29 zwischen Aarau und Wildegg.

Der IC1 und der IC8 halten zudem ausserordentlich in Olten. Die übrigen Züge verkehren laut der SBB, es muss jedoch mit Verspätungen gerechnet werden.

