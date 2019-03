Explosion in Haus fordert zwei Verletzte

In Grône VS kam es am Sonntagabend zu einer Explosion eines Mehrfamilienhauses. Wie die Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von 20 Minuten erklärt, wurden dabei zwei Personen verletzt.



Ein Sprecher sagt: «Gegen 19.30 Uhr kam der Notruf in der Einsatzzentrale an. Die Explosion ereignete sich in einem Haus mit zwei Wohnungen.» Wie schwer die Personen verletzt sind, ist noch unklar. Sie wurden mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Gemeindepolizei Siders, die Kantonspolizei, sowie die Feuerwehr und drei Ambulanzen waren vor Ort.

(fss)