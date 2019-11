Zwei Verletzte nach ungewollter Schussabgabe

Zwei Personen sind am Montagabend um 17.20 Uhr verletzt worden. Als ein Polizist der Schaffhauser Polizei an einer Dienstwaffe eine Manipulation vornahm, löste sich plötzlich ein Schuss, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Der Polizist, der an der Waffe hantierte, verletzte sich an der Hand. Ein anderer, ebenfalls anwesender Polizist, könnte eine Gehörverletzung erlitten haben. Beide wurden ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen hat eine Untersuchung eröffnet.

