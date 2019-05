Der Schweiz sind die Zwiebeln ausgegangen

Migros-Kunde Jorge Gajardo wunderte sich kürzlich über ein Angebot in der Migros. Auf dem Preisschild einer Packung Zwiebeln war Neuseeland als Herkunftsland des Produkts angegeben. «Okay. Diesen Montag kommen alle Zwiebeln der Migros aus Neuseeland», twitterte er und bemerkte trocken: «In der Schweiz wachsen trotzdem das ganze Jahr Zwiebeln.»

Ok. Ce lundi, les oignons de la @migros proviennent tous de Nouvelle-Zélande. C'est loin. En Suisse, il pousse pourtant des oignons toute l'année. https://t.co/Sf29mwAF60 #climatechange pic.twitter.com/LSJw8axv62 — Jorge Gajardo (@_JGj__) 20. Mai 2019

Auch andere User reagierten mit Erstaunen auf das Produkt aus der Ferne. Jemand ging sogar von einem Tippfehler aus. Die Migros schaltete sich aber schon bald in die Diskussion ein und schaffte Klarheit. «Aufgrund des sehr warmen Sommers fiel die Zwiebelernte 2018 in der Schweiz und in Europa besonders schlecht aus», erklärte die Migros. Von der Küchenzwiebel-Ernte sei europaweit praktisch nichts mehr übrig geblieben.



