Spendenaktion soll Bettinas Leben retten

Grundsätzlich gilt für jede Leistung, dass sie wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein muss. Schlussendlich entscheidet aber das Bundesamt für Gesundheit (BAG), ob ein Medikament auf die sogenannte Spezialitätenliste kommt und kassenpflichtig wird.Da die spinale Muskelatrophie als Geburtsgebrechen eingestuft ist, zahlt die IV nur bis zum 20. Altersjahr. So steht es im Gesetz – ob das fair ist oder nicht, ist eine andere Frage.Das ist die entscheidende Frage. Über Jahrtausende sass der Patient am kürzeren Hebel. Da war es fast immer richtig, dass man alles macht, was man kann. Und jetzt muss man sich erstmals mit der Frage auseinandersetzen, ob das, was man medizinisch machen kann, auch machen soll. In anderen Ländern wird diese Frage mit einer Formel ausgerechnet, so etwa in England. Es wird mathematisch bestimmt, wie viele «gute» Lebensjahre eine Therapie oder ein Medikament einem Patienten bringen. Stimmt die Kosten-Nutzen-Rechnung werden die Kosten übernommen, sonst nicht. Das kann brutal sein, ist aber in der englischen Gesellschaft akzeptiert.Hier wäre eine solche Lösung nicht mehrheitsfähig. Ärzte sollen die Patienten also auch weiterhin gut über die Konsequenzen eines Medikaments oder einer Operation informieren. Ob der Patient mit diesen Konsequenzen leben kann, müssen schliesslich er oder seine Angehörigen beurteilen.