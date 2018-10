So knapp schrammen Autofahrer an Velos vorbei

Autofahrer sollen laut einem Vorstoss von SP-Nationalrat Matthias Aebischer beim Überholen von Velofahrern einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten (20 Minuten berichtete). Ähnliche Regelungen gibt es bereits in Deutschland, in Spanien, in Portugal oder in Irland. In der Schweiz gilt nur, dass ein «ausreichender Abstand» eingehalten werden muss.

Umfrage Mit welchem Abstand überholen Sie als Autofahrer einen Velofahrer? Ich schaue immer darauf, möglichst viel Abstand einzuhalten. Ich will den Velofahrer ja nicht überfahren!

Einfach so, dass ich vorbeipasse. Wie gross der Abstand ist, ist doch nicht wichtig.

Ich achte gar nicht darauf, mit welchem Abstand ich Velofahrer überhole.

Andere Antwort.

Doch was bedeutet das genau? Mit welchem Abstand werden Velofahrer tatsächlich überholt? Wir haben unseren Redaktor Eloy mit dem Velo auf die Strasse geschickt, um dies herauszufinden. Eines sei schon mal verraten: 1,5 Meter Abstand sind es nie.

(dk)