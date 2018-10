«Die FDP ist unter Druck, eine Frau zu wählen»

Frau Stadelmann*, Karin Keller-Sutter wäre seit Elisabeth Kopp nach 28 Jahren die erste FDP-Frau im Bundesrat. Wieso hat das so lange gedauert?

Die FDP hat ein bisschen den Ruf einer «Männerpartei». Das zeigt sich in der Zusammensetzung der Wählerschaft, die bei keiner anderen Partei so «männlich» ist wie die FDP. Das mag teilweise an ihren traditionellen Themen liegen. Das gleiche Bild zeigt sich bei ihren Repräsentanten im nationalen Parlament, aber auch in kantonalen Parlamenten und Regierungen. Das heisst auch: Die FDP hat tatsächlich im Vergleich zu anderen Parteien einen weniger grossen Pool an Frauen, die sie für den Bundesrat vorschlagen kann. Auch jetzt trägt Frau Keller-Sutter sozusagen alleine «die Last» - viele andere offensichtliche Kandidatinnen hat die FDP nicht in der Pipeline.

Also hat Keller-Sutter den Posten schon auf sicher?



Sicher ist nicht. Die gleichzeitige Besetzung der «Nachfolge Leuthard» erhöht aus Sicht einiger den Handlungsspielraum. Aber generell kann man sicher sagen, dass sie aus einer sehr vielversprechenden Position antritt: Die FDP steht unter Druck, eine Frau zu stellen. Ausserdem kommt sie aus der Ostschweiz, welche im Bundesrat aktuell unterbesetzt ist – und mit Andrea Caroni verzichetet ein anderer Ostschweizer auf eine Kandidatur. Zudem ist sie heute deutlich besser und breiter abgestützt, als vor acht Jahren. Sie ist nicht mehr einfach nur als «Hardlinerin» in Asylfragen bekannt, sondern konnte sich gerade als Ständeratspräsidentin auch in anderen Themenbereichen einen Namen machen. Sie hat auch gezeigt, dass sie fähig ist, Kompromisse zu schmieden und zu «Netzwerken». Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren sehr oft die Kronfavoriten der ersten Stunde auch tatsächlich gewählt wurden.

Wie würde sich der Bundesrat mit ihrem Einsitz verändern?



Das ist nur schwierig zu beantworten. Was sie konkret tun würde und könnte, hängt ja nicht zuletzt davon ab, welches Departement sie erhalten würde.

Wird sie zur Wahlkampflokomotive der FDP?



Die aktuellen Rücktritte sind natürlich kein zeitlicher Zufall. Bundesratswahlen sind durchaus wahlrelevant, auch deshalb weil Wahlen generell personalisierter geworden sind. Die Beispiele Leuthard und Widmer-Schlumpf zeugen davon, dass Aushängeschilder für den Wahlerfolg relevant sein können. Und nun ist es so, dass ein Jahr vor den Wahlen über die FDP gesprochen wird. Im besten Fall gewinnt die Partei eine Bundesrätin, die gut ankommt und damit mobilisiert.

Was bedeutet der Entscheid für die CVP und den Druck für die Wahl einer Frau?

Generell hat die Doppelvakanz sicherlich den Druck für beide Parteien reduziert, zwingend eine Frau oder sogar nur Frauen stellen «zu müssen». Wie genau die Dynamiken aussehen werden, ist aktuell noch sehr schwierig abzuschätzen – solange noch überhaupt nicht klar ist, wer genau antreten wird.

*Isabelle Stadelmann ist Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern.

