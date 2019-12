«Viele Kinder waren mit Flip-Flops im Schnee»

Die Schweizerin Rahel Vetsch (35) ist als Emergency Officer für Unicef in einer Krisenregion tätig. Sie unterstützt Kinder armer Familien im Libanon, darunter auch viele palästinensische oder vom syrischen Bürgerkrieg Geflüchtete. Mit 20 Minuten spricht sie über ihre Erlebnisse.

Was tun Sie im Libanon und wie lange sind Sie schon dort?

Ich bin für Unicef seit einem Jahr im Libanon in der Nothilfe tätig. Das heisst, ich stelle sicher, dass die Hilfe in einem Notfall schnell ankommt. Dazu gehört auch, dass vorgängig die nötigen Utensilien wie warme Kleider, Hygieneartikel oder Medikamente bereitgestellt werden, damit sie in einer Notfallsituation umgehend verteilt werden können, beispielsweise bei einem Wintersturm oder Überschwemmungen.

Unter welchen Bedingungen leben Flüchtlinge im Libanon?

Der Libanon ist das Land mit den meisten Flüchtlingen pro Kopf: Auf 4 Millionen Libanesen kommen 1,5 Millionen Flüchtlinge. Viele syrische Kinder wurden bereits hier geboren und kennen nichts anderes. Flüchtlingslager im klassischen Sinne gibt es hier aber nicht. Es sind eher informelle, kleine Siedlungen, in denen zwischen zehn und dreissig Familien zusammenwohnen. Denn die ärmsten Flüchtlinge besitzen zu wenig Geld, um sich Wohnungen oder sonstige feste Unterkünfte zu leisten. Deshalb mieten sie Land und wohnen dort in Zelten. Insgesamt leben rund 300'000 Flüchtlinge in Zelten.

Wie muss man sich ihre Situation vorstellen?

Viele Familien sind extrem arm und halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Wer sich beispielsweise keine gute Unterkunft leisten kann, hat auch kein sauberes Trinkwasser aus dem Wasserhahn und braucht mehr Heizöl zum Wärmen. Das führt zu höheren Folgekosten. Viele Familien müssen sparen, wo sie können. Das führt dazu, dass auch einmal ein Arztbesuch ausgelassen wird oder es zu wenig Geld für warmes Essen und Kleidung gibt.

Was bedeutet das für Flüchtlingskinder?

Ohne Unterstützung haben sie kaum Chancen auf ein besseres Leben. Zwar ist die öffentliche Schule für alle Kinder gratis, doch müssen viele Kinder ihr Eltern finanziell unterstützen, 44 Prozent der syrischen Kinder besuchen aktuell keinen Schulunterricht. Es wird für sie später schwierig, eine gut bezahlte Stelle zu finden, um aus der Armut herauszukommen. Jedes dritte Mädchen wird noch vor 18 Jahren verheiratet, was Auswirkungen auf die Schulbildung hat und die Mädchen einem erhöhten Risiko für sexuellen Missbrauch aussetzt. Es sind aber nicht nur Flüchtlingskinder, die im Libanon unter prekären Verhältnissen aufwachsen müssen.

Was heisst das?

Die Schere zwischen Arm und Reich ist im Libanon gross und Armut sehr gut sichtbar. So ist beispielsweise in vielen Quartieren Beiruts Kinderarbeit omnipräsent, da die Eltern zu wenig verdienen. Deshalb unterstützen wir auch libanesische Kinder aus armen Verhältnissen mit speziellen Programmen. Unicef arbeitet zudem stark an der Verbesserung von öffentlichen Diensten. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium wird beispielsweise das öffentliche Schulsystem verbessert, unter anderem, indem Lehrer ausgebildet werden. Es wird versucht, Kinder mit Lernschwierigkeiten oder anderen Beeinträchtigungen schulisch besser zu integrieren, und wir arbeiten auf eine Stärkung des Kinderschutzes hin.

An was fehlt es sonst noch?

Wir arbeiten ebenfalls daran, den Zugang zu Trink- oder Abwassersystemen zu verbessern und die Gemeinden dabei zu unterstützen, diese Dienste selbst zu ermöglichen. Daneben arbeiten wir mit dem Gesundheitsministerium zusammen, um der Bevölkerung Zugang zu Arztkontrollen oder den wichtigsten Medikamenten zu sichern.

Wie bereitet Unicef die Menschen auf den Winter vor?

Im Libanon wird es in höhergelegenen Regionen extrem kalt. Damit die Kinder den Winter gesund überstehen, brauchen sie warme Kleidung. Deshalb verteilen wir Winter-Kits mit Handschuhen, Jacken, Stiefeln sowie Blachen zur Verbesserung der Zelte an die ärmsten Teile der Bevölkerung. Die Allerärmsten unterstützen wir zudem mit einer kleinen Geldsumme, damit sie sich individuell die wichtigsten Dinge kaufen können. Denn jede Familie hat andere Bedürfnisse, so braucht eine Familie beispielsweise gewisse Medikamente oder muss den Transport für die Schule bezahlen. Zudem stellen wir schlecht isolierten Schulen Benzin und Generatoren zur Verfügung, da sich Kinder in der Wärme besser konzentrieren und lernen können.

Können Sie von einem besonders prägenden Erlebnis erzählen?

Der letzte Winter war extrem kalt, mit Schneestürmen und Überschwemmungen. Viele Kinder hatten nur eine Zeltblache als Schutz und waren ohne Handschuhe und teils in Flip-Flops im Schnee draussen. Zu wissen, dass diese Kinder ohne Unterstützung keine Zukunftschancen haben, ist belastend.

Was ist Ihre Motivation für Ihre Arbeit?

Ich finde es extrem spannend und bereichernd. Insbesondere freut es mich als Schweizerin, Verbesserungen im öffentlichen System zu sehen – denn jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und Gesundheit und verdient eine Chance im Leben. Zu sehen, dass Kinder eine solche Chance erhalten, freut mich sehr.







Das Kinderhilfswerk der UNO Mehr als 30 Millionen Kinder weltweit wurden durch Konflikte aus ihrem Zuhause vertrieben. Viele von diesen leiden unter Versklavung, Kinderhandel, Missbrauch oder Ausbeutung. Dieses Fazit zieht das Kinderhilfswerk der UNO (Unicef) im neusten Jahresbericht. «Bei Konflikten oder Katastrophen leiden Kinder als Erste und am stärksten. Heute lebt eines von vier Kindern auf der Welt in einer Konflikt- oder Katastrophenregion», heisst es dort. Im Jahr 2019 erreichten demnach über 57'000 Flüchtlinge Europa, ein Viertel davon sind Kinder. Viele von ihnen flohen ohne Begleitung von Erwachsenen und sind deshalb besonders anfällig dafür, Opfer von Missbrauch, Ausbeutung oder genderbasierter Gewalt zu werden. Konflikt- und Krisenregionen Der mittlerweile acht Jahre andauernde Konflikt in Syrien führte laut Unicef dazu, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung, also 11 Millionen Menschen, dringend Unterstützung benötigt. In den umliegenden Regionen wie der Türkei, dem Libanon, Jordanien oder dem Irak und Ägypten leben 5,6 Millionen syrische Flüchtlinge, davon sind über 2,5 Millionen Kinder. Ein weiterer Krisenherd: die Demokratische Republik Kongo. Sie verzeichnete den zweitgrössten Ebola-Ausbruch. Es ist der erste, der sich in einer Konfliktzone ereignet und er betrifft über 900 Kinder. Das Risiko, dass sich das Virus auf die Nachbarländer überträgt, ist laut Unicef unverändert gross. Die weltweit grösste humanitäre Krise ereigne sich aber derzeit im Bürgerkriegsland Jemen. Über 368'000 Kinder unter fünf Jahren litten dort unter akuter Mangelernährung. Aber auch in Lateinamerika und der Karibik würden 1,9 Millionen Kinder humanitäre Unterstützung benötigen. Ziele von Unicef Deswegen möchte Unicef im Jahr 2020 rund 59 Millionen Kindern in prekären Verhältnissen humanitäre Hilfe zukommen lassen. Diese umfasst die Sicherstellung von lebensnotwendigen Gütern wie Wasser, Nahrung oder sanitären Anlagen. Sie beinhaltet aber auch den Ausbau der Möglichkeit zur schulischen Bildung oder die nachhaltige Unterstützung von Gesundheitsministerien sowie der Zivilgesellschaft vor Ort, damit diese schlechte Lebensbedingungen wie beispielsweise Unterernährung erkennt, damit umzugehen und diese auch präventiv zu verhindern lernt. Unicef ist auf Spenden angewiesen Für die Unterstützung dieser Kinder und ihrer Familien benötigt Unicef ein Budget von 4,2 Milliarden US-Dollar. Die Schweiz ist eine der zehn grössten Spenderinnen: Laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) leistet die Schweiz für die Zeitspanne von 2018 bis 2020 einen Kernbeitrag von 59,6 Millionen Franken für die Unterstützung von Kindern an Unicef – pro Jahr also rund 20 Millionen Franken. Darüber hinaus finanziert die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) auch humanitäre Einsätze und Entwicklungsaktivitäten von Unicef auf globaler und nationaler Ebene und entsendet Experten für die Durchführung von Unicef-Programmen.



