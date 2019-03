Eltern, die Kindern drohen, sollen bestraft werden

«Wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann gibt es kein Dessert» oder «Wenn du nicht um 11 Uhr zu Hause bist, gibt es Hausarrest»: Solche Aussagen gehören bei einigen Familien zum Alltag – und sind strafrechtlich nicht relevant. Droht man dem Kind aber an, dass man es in ein Kinderheim abschiebt, dass man wegen des Kindes Suizid begehen will oder gar droht, es umzubringen, dann schaltet sich die Justiz ein – aber nur, wenn das Kind einen Antrag stellt.

Umfrage Sollen schwere Drohungen gegen Kinder von Amtes wegen verfolgt werden? Ja, Kinder verdienen den gleichen Schutz wie Erwachsene.

Nein, der Staat soll sich nur einschalten, wenn das Kindeswohl ganz klar gefährdet ist.

Ich bin unschlüssig.

Im Gegensatz dazu werden die Behörden bei einer Drohung in einer Ehe oder Partnerschaft, in dem man den Partner in «Angst und Schrecken» versetzt, von sich aus aktiv - auch ohne Strafantrag des Opfers. In einer Motion fordert die SP-Nationalrätin Yvonne Feri nun den Bundesrat dazu auf, das «Versäumnis in der Gesetzgebung zu korrigieren». Feri: «Erwachsene sind hier besser geschützt als Kinder. Das will ich ändern.»

Emotionale Abhängigkeit



Aus der Sicht der Täterin und des Täters sei die Drohung vielleicht nicht ernst gemeint – das innere Sicherheitsgefühl des Kindes könne trotzdem beschädigt werden, so Feri. «Auch im öffentlichen Raum sollen Drohungen durch das familiäre Umfeld von Amtes wegen verfolgt werden.»

Aufgrund der emotionalen Abhängigkeit von den Eltern reagierten Kinder ungleich stärker auf schwere Drohungen als Erwachsene, sagt auch Thomas Estermann, Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie. Eltern würden im Ärger oder bei einem Streit oft Dinge sagen, die sie später bereuten. «Es kommt natürlich darauf an, wie gemein, demütigend oder gar grausam die geäusserte Drohung ist und wie häufig sie ausgestossen wird», sagt Estermann. «Entscheidend ist auch, ob man sich später für das Gesagte entschuldigt und ob die Entschuldigung ehrlich gemein ist.»

Schlechtes Selbstwertgefühl



Befindet sich ein Kind jedoch eine längere Zeit in einer konstanten Druck- und Bedrohungssituation, habe das auf die Entwicklung extrem negative Konsequenzen. «In der Wiederholung führt die Drohung zu einem schlechten Selbstwertgefühl und Eigenbild», so Estermann. Deshalb befürworte er die Motion von Feri: «Eine solche Änderung würde mittelfristig dazu führen, dass das Unrechtsbewusstsein gestärkt und weniger häufig solche Drohungen geäussert werden.»

SVP-Nationalrat Sebastian Frehner warnt derweil vor einer zu starken Einmischung des Staates: «Man muss sich die Frage stellen, ob es immer im Sinne der Familie und insbesondere des Kindes ist, wenn sich gleich die Behörden einschalten.» Gerade, wenn wegen eines heftigen Streits die Beziehung zwischen dem Elternteil und Kind ohnehin auf die Probe gestellt sei, könne ein Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden die Situation noch verschlimmern. «Daher soll der Staat nur in Fällen eingreifen, in welchen das Kindeswohl ganz klar gefährdet ist.»



(dk)