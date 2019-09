Bevorzugt dein Chef Verwandte und Freunde?

Die Ombudsstelle der Stadt Zürich schlägt Alarm: Sie stellt fest, dass in den letzten Jahren immer häufiger Verwandte, Verschwägerte, Partnerinnen und Partner oder Freundinnen und Freunde im gleichen Departement, in der gleichen Behörde, in der gleichen Abteilung oder gar im gleichen Team arbeiten.

Das könne zu Problemen führen, sagt die Stadtzürcher Ombudsfrau Claudia Kaufmann gegenüber der NZZ. So könne im Betrieb schnell der Eindruck entstehen, dass Mitarbeiter wegen einer persönlichen Beziehung gegenüber anderen bevorteilt würden. «Jemand erhält eine bessere Qualifikation, muss weniger Abendschichten schieben oder wird bei der Ferienplanung bevorzugt», so Kaufmann.



