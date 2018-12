So einfach bekommt man in der Schweiz eine Waffe

Wer in der Schweiz eine Waffe kaufen will, kann das in den meisten Fällen auch. Man muss volljährig sein und der Strafregisterauszug darf nicht über mehrfache Einträge verfügen. Wer diese und noch ein paar wenige weitere Vorgaben erfüllt, kann einen Waffenschein beantragen. Nur in ganz wenigen Fällen wird einem dieser verwehrt. Das zeigen Recherchen der Tamedia-Zeitungen.

Die meisten, die eine Waffe wollen, geben als Erwerbsgrund Sport, Jagen oder Sammeln an. Dass die Waffe tatsächlich dafür verwendet wird, muss nicht belegt werden. Im Kanton Graubünden wurden 10 von 5500 Gesuchen in den letzten zehn Jahren abgelehnt. Im Kanton Basel-Stadt werden 3,5 Prozent der Gesuche nicht bewilligt, im Kanton Bern sind es 4 Prozent.

Gesuchsteller sind gut informiert

Im Kanton Obwalden ist nur eines von 175 Gesuchen nicht bewilligt worden. «Personen, die eine Waffe legal erwerben wollen, machen sich meist vor der Einreichung des Gesuchs schlau oder werden von den Waffenhändlern über die Voraussetzungen aufgeklärt», erklärt Christoph Fries von der Obwaldner Kriminalpolizei die tiefe Quote.

Die Zahl der Waffenerwerbsscheine in der Schweiz ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. 2017 waren 4,5 Waffenerwerbsscheine pro 1000 Einwohner registriert. Am höchsten ist die Zahl im Kanton Aargau (7,7 pro 1000 Einwohner), am tiefsten im Kanton Zürich (3,3 pro 1000 Einwohner). Jedoch wird nicht jeder ausgestellte Schein eingelöst, heisst es im Bericht der Tamedia-Titel weiter.

