Bis morgen schüttet es wie aus Kübeln

Heute Nachmittag bleibt man am besten drinnen. Es schüttet wie aus Kübeln. Stefan Scherrer von Meteonews erwartet jedoch keine grösseren Probleme. «Trotz des Starkniederschlages und der Schneeschmelze bis in mittlere Lagen gibt es höchsten stellenweise hochgehende Bäche. Wegen den vorausgegangenen trockenen Monaten sollte der Boden das Wasser grösstenteils schlucken können».

Ein stürmischer Wind macht den Tag noch ungemütlicher. Im Flachland rechnet Scherrer mit Böen von 50 bis 80 km/h, in den Bergen sind stellenweise Orkanböen von über 120 km/h möglich.



Die Wetteraussichten von Meteonews.

Mit dem Durchzug einer Kaltfront dürfte es morgen Vormittag auch in den Alpentälern vorübergehend stürmisch werden. «Kurz, aber heftig», beschreibt Scherrer den dort zu erwartenden böigen Talwind. Auch die Flucht in den Süden bringt nichts: Wegen des Nordföhns wird es auch im Tessin «ziemlich ungemütlich», immerhin scheint dort trotz ausgedehnten hohen Wolken zeitweise die Sonne.

Ski-Wetter an Weihnachten

Pünktlich zum Familienfest an Heiligabend wird das Wetter wieder ruhiger. Am Nachmittag sind gar Auflockerungen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt von heute 1800 bis 2200 Meter auf rund 1000 Meter.

An Weihnachten und am Stephanstag dürfen sich Wintersportler auf ein Top-Skiwetter freuen. In den Bergen zeigt sich das Winterwetter von seiner besten Seite, während sich die Unterländer auch dann mit einer grauen Suppe begnügen müssen.





(woz)