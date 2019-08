Jusos wählen Nachfolgerin von Tamara Funiciello

Tamara Funiciello (29) war für über drei Jahre an der Spitze der Juso. Im April hatte sie ihren Rücktritt angekündigt: Es sei Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Im Rennen um ihre Nachfolge standen sich am Ende zwei 24-Jährige Nordwestschweizerinnen gegenüber: Mia Jenni und Ronja Jansen. Beide sehen in Tamara Funiciello ein Vorbild.

Mia Jenni stammt aus dem Aargau und studiert Germanistik und Kunstgeschichte auf Masterstufe. Sie sprach sich vor der Wahl vor allem gegen den Kapitalismus und das Patriarchat aus. Sie sei kein Einzelgesicht, so Jenni, nur gemeinsam könne man festgefahrene Machtstrukturen verändern. «Wir müssen radikal sein, Zeit für Sentimentalitäten haben wir schon lange nicht mehr», sagte Jenni. Und erinnerte an die Klimakrise.

Für konsequenten Antikapitalismus, konsequenten Feminismus und konsequente Demokratie! Heute kann ich es endlich verkünden, ich kandidiere für das Präsidium der @JusoSchweiz https://t.co/keJKE6WULP — Mia Jenni (@MiaAnaJenni) July 13, 2019



Ronja Jansen kommt aus dem Baselbiet, arbeitet für ein NGO und amtet als Co-Präsidentin der Juso Baselland. Die Juso sei nicht nur eine Partei, sondern auch eine Bewegung, sagte Jansen in ihrer Rede vor der Wahl. Sie plädierte für eine ökologische, feminstische und radikale Juso. «Diese Partei hat mich verändert. Ganz am Anfang war ich schüchtern. Ich versteckte mich während der Pause meiner ersten Parteiversammlungen auf dem WC, weil ich mich nicht traute, jemanden anzusprechen. Doch nun bin ich mutig geworden», sagte Jansen.



Unserem Kampf für eine feministische, ökologische Welt für die 99% habe ich mich verschrieben: Deshalb kandidiere ich für das Präsidium der @JusoSchweiz https://t.co/yYPveOftv5 — Ronja Jansen (@RonjaJansen) July 13, 2019

Tamara Funiciello hat derweil eigene Pläne, der Politik wird sie kaum den Rücken kehren. Auf der SP-Liste kandidiert Funiciello für einen Sitz im Nationalrat. In Trimbach wurde sie mit minutenlangem Applaus von ihren Parteikollegen verabschiedet. Auch Funiciello bedankte sich bei ihrer Partei, von der sie stets stets viel Rückendeckung erhalten habe. «Ich habe mehr Tränen an diesem Rednerpult vergossen, als es im letzten Jahr in Italien geregnet hat», so Funiciello in ihrer Rede. Sie sei froh, dass eine weitere Frau die feministische Position der Juso in Zukunft weiter fahren werde.

«Ab heute beginnen wir eine neue Tradition, in der wir nicht Präsidentschaften vergleichen, sondern gemeinsam immer weitermachen», sagte Funiciello im Hinblick auf ihre Nachfolgerin, der sie alles Gute wünschte.

(jk)