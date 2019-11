«Alles ist weg, alle Erinnerungen zerstört»

«Die Betroffenheit ist in der gesamten Bevölkerung und auch im Gemeindevorstand in Grüsch zu spüren», sagt Gemeindepräsident Marcel Conzett. Nach den tragischen Ereignissen für die Familie wurde ein Solidaritätsprojekt mit dem Namen «As Dorf stoht zämä» lanciert. Grund für die Anteilnahme ist der Brand von Ende Oktober. Vor gut zwei Wochen brach auf dem Grundstück der betroffenen Familie ein Feuer aus.

Umfrage Warst du auch schon Teil eines Solidaritätsprojektes? Ja, schon einige Male. Ich helfe, wo ich kann.

Bis jetzt noch nie, aber ich bin durchaus offen dafür.

Ich beteilige mich bei Hilfsorganisationen, um meinen Teil zu leisten.

Nein, das mache ich nicht.

Wie kann ich helfen?



Die Spenden werden nicht nur durch die Verkäufe am Marktstand generiert. Es ist auch möglich auf das bereitgestellte Spendenkonto einzuzahlen. Dieses wird von der Gemeinde Grüsch verwaltet.



Spendenkonto Brandfall:

CH 88 8080 8001 1802 9578 1



Das Wohnhaus und der Stall brannten trotz der Bemühungen der Feuerwehr komplett ab. In den Flammen starben drei Kälber. «Die Familie hat gar nichts mehr in Sicherheit bringen können», teilen die Organisatoren der Spendenkation mit. Weiter heisst es: «Alles weg, alles vernichtet, kein Hab und Gut und auch keine Schätze der Erinnerungen mehr, alles zerstört.»

Grosse Solidarität ausgebrochen nach Brand

Weitere Schicksalsschläge

Ausserdem musste das Bündner Ehepaar vor ein paar Monaten den Tod ihres Sohnes betrauern, der einem Hirntumor erlag. Einige Zeit später musste der Familienvater wegen einer Hirnblutung ins Spital gebracht werden.

Auch von weiter weg waren die Flammen deutlich zu sehen. (Video: Leser-Reporter)

Nach all diesen Schicksalsschlägen wollte auch die Gemeinde handeln. «Wir nehmen der Familie so viele Mühen ab wie nur möglich», sagt Conzett. So zum Beispiel kümmere man sich um alle administrativen Angelegenheiten mit der Versicherung. Auch verwaltet die Gemeinde ein Spendenkonto, dass speziell für die Familie angelegt wurde. «Es musste etwas unternommen werden, um zu helfen», so Donzett. Da die betroffene Familie keine Unterkunft hat, habe die Kirchgemeinde eine Wohnung zur Verfügung gestellt.

Grosse Beteiligung

Die Kirchgemeinden, viele Privatpersonen sowie Vereine oder Schulklassen, selbst die Spielgruppe Grüsch beteiligen sich an der Spendenaktion. Neben einem Spendenkonto gibt es auch materielle Unterstützung. Selbstproduziertes, Gekochtes oder gespendete Dinge werden an einem Marktstand in Grüsch von 18. November bis am 22. November zugunsten der Familie verkauft.

Beim Marktstand steht Geld nicht alleine im Vordergrund. Wie es in der Mitteilung zum Projekt heisst, sei das Ziel zwar so viel Geld wie möglich zu sammeln, aber vor allem auch Hoffnung und Zuversicht spenden zu können. Es gehe darum, dass die Familie weiss, dass sie diese schwere Zeit nicht alleine bewältigen muss.

(maw)