«Als Frau darf man nicht mehr alleine rumlaufen»

«Ich bin mit einer Kollegin etwas Trinken gegangen in der Nähe des Bärenplatzes in Kreuzlingen», schildert eine Leser-Reporterin. Dann seien drei Männer an ihnen vorbei gegangen und hätten dumme Sprüche auf Englisch gerissen. Plötzlich seien sie stehengeblieben. «Wir haben sie zuerst ignoriert. Als es langsam nervig wurde, weil sie einfach nicht weiter gingen und in der Nähe stehen blieben, habe ich doch reagiert.» Dann sei einer der drei direkt zu ihnen gekommen und habe begonnen, von sich zu erzählen. Sie und ihre Kollegin hätten ihm allerdings nicht geglaubt. «Ich wollte eigentlich gar nicht zuhören. Dachte aber, wenn ich ein bisschen mit ihm rede, geht er wieder.»

Dann habe er total persönliche Dinge gefragt und sich gleichzeitig immer wieder dafür entschuldigt. Er sei sehr aufdringlich gewesen, die anderen beiden hätten weiter dumme Sprüche abgelassen. Sie sei nicht weiter darauf eingegangen und habe ihm schliesslich klar gemacht, dass sie den Abend mit der Kollegin verbringen wolle.

Die Leser-Reporterin vermutet, dass es sich bei den drei Männern um die gleichen handelt, die am Freitagabend auch eine 15-Jährige belästigt hatten. Wie Michael Roth, Sprecher der Kapo TG, auf Anfrage sagt, war die Belästigung nach bisherigen Erkenntnissen sexuell motiviert. Was genau vorgefallen ist, werden die weiteren Abklärungen und Ermittlungen zeigen.

Schuss fiel

Als sich die 15-Jährige kurz nach 22.30 Uhr durch ihren Vater abholen liess, erkannte sie die Männer beim Stadtbahnhof Kreuzlingen wieder. Nachdem der Vater der 15-Jährige die Personen zur Rede stellen wollte, kam es zur Auseinandersetzung, wobei der 59-Jährige mehrfach geschlagen und mit einer Pistole bedroht wurde. Als mehrere Polizeipatrouillen und Einsatzkräfte der Eidgenössischen Zollverwaltung anrückten, ergriffen die drei Unbekannten die Flucht. Im Zuge der Fahndung konnten ein 19-jähriger Algerier sowie zwei Albaner im Alter von 25 und 29 Jahren in der Nähe des Bahnhofes festgenommen werden. Bei der Festnahme griff der 25-Jährige zur mitgeführten Pistole, worauf ein Polizist einen Schuss abgab. Es wurde niemand verletzt.

Die Leser-Reporterin hat ihre eigenen Erfahrungen am Sonntag nach dem Zeugenaufruf bei der Polizei gemeldet. Sie wolle sich gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können, jetzt, wo sie wisse, dass womöglich einer der Männer eine Waffe dabei hatte. «Das macht einem schon Angst. Es ist einfach krass, als Frau darf man nicht einmal alleine herumlaufen», sagt sie. Sie nehme lieber in Kauf, zehn Franken für eine Taxi zu zahlen für zwei Minuten Weg, als in Kreuzlingen alleine herumzulaufen. «Als Frau gegen drei Männer hat man keine Chance.» Wenn man immer wieder höre, was so passiere, habe sie schon keine Lust mehr auf Ausgang. «Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl. Wenn man trotzdem rausgeht, sollte man zur Sicherheit immer zu zweit oder zu dritt unterwegs sein», so ihr Fazit.

