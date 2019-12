«Als Mutter bin ich über das Verhalten erschüttert»

«Meine Freundin und ich waren mit unseren Kindern am 19. November unterwegs nach Dornbirn, als meine 3-jährige Tochter plötzlich über Übelkeit klagte», berichtet Leser-Reporterin Maja Juric. Intuitiv habe sie den erstbesten Parkplatz angesteuert, damit ihre Tochter an die frische Luft konnte und sich nicht im Auto übergeben musste. Da ihre Freundin nicht wusste, was los war, sei ihr diese mit ihrem Auto auf den Parkplatz gefolgt und auch ausgestiegen.

Umfrage Hast du dich auch schon über eine Busse aufgeregt? Ja, und ich habe mich dagegen gewehrt.

Nein, ich kenne die Regeln und halte mich daran.

Nein, aber ich habe auch schon Bussen erhalten.

Ja, aber es nützt eh nichts, sich zu wehren.

«Keine fünf Minuten waren wir auf dem Parkplatz, als eine Frau kam und Fotos von unseren Autos machte. Wortlos ist sie an uns vorbeigehuscht», erzählt die Mutter. Sie hätten der Frau noch nachgerufen, dass es sich um einen Notfall handelte. Diese habe aber nicht darauf reagiert und sei schnell verschwunden. Nach rund zehn Minuten sei es ihrer Tochter besser gegangen und sie hätten sich wieder auf den Weg gemacht.

Erklärungsschreiben änderte nichts

Kurze Zeit später habe sie einen eingeschriebenen Brief von einem Anwalt erhalten. Wegen Besitzstörung wurden sie und ihre Freundin aufgefordert, je 200 Euro Busse zu zahlen. «Als Mama bin ich zutiefst erschüttert über so ein Verhalten», so Juric. Sie habe schliesslich nicht mit bösen Absichten, sondern reflexartig gehandelt.

Sie habe daraufhin in einem Antwortschreiben die Sachlage des Vorfalls erklärt. Sie ergänzte zudem, dass sie die ganze Zeit neben dem Auto standen. Sie hätten gehofft, dass sich die Sache mit dem Erklärungsschreiben erledigen würde, doch der Anwalt sei bei der Forderung von 400 Euro geblieben.

Bussgeld bezahlt

Auf Anraten ihrer Rechtsschutzversicherung hat Juric die Busse bezahlt und das Geld von dieser zurückerstattet erhalten. «Am liebsten hätte ich es vors Gericht gezogen», meint die 31-Jährige. Zu zahlen sei aber die einfachste Lösung gewesen. Trotzdem lässt es sie nicht los.

«Wir müssen 400 Euro Strafe zahlen, weil es meinem Kind nicht gut ging.» Gerade in der Vorweihnachtszeit sei dies umso überflüssiger. Juric appeliert in diesem Zusammenhang auch an den gesunden Menschenverstand: «Man hätte einfach zu mir kommen und mit mir reden können. So hätten wir ihr erklären können, was los war und allenfalls unsere Autos umparkieren können».

Viele Falschparkierer

Der Besitzer des Parkplatzes sagt auf Anfrage, dass es unten im Haus ein Geschäft für Hochzeitsbekleidung gebe, auf dessen Parkplätzen viele Falschparkierer ihr Auto abstellen würden. So auch Maja Juric und ihre Freundin. «Es hat ein entsprechendes Schild, doch sie haben es nicht beachtet», so der Besitzer. Seit man konsequent Anzeige erstatte, habe sich die Situation verbessert.

Man würde alle Autos fotografieren, die unrechtsmässig auf dem Parkplatz stünden. Seit rund vierzehn Tagen habe man sogar eine Kamera, die automatisch Bilder schiesse und an die Rechtsabteilung sende. Mit Folgen für alle Parksünder, Notfall hin oder her.

(del)