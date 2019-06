«Als ich erwachte, war ich an einen Stuhl gefesselt»

Verschwitzt verlassen am Sonntagmittag die ersten Besucher das Festivalgelände des Openairs St. Gallen. Rund 88'000 Tageseintritte wurden dieses Jahr gezählt. Ausverkauft war das Festival damit aber nicht. Trotzdem sind die Veranstalter zufrieden: «Wir ziehen eine positive Bilanz und blicken auf vier sehr friedliche und entspannte Tage zurück», heisst es in einer Medienmitteilung. Trotz der Hitze habe es nicht mehr Zwischenfällen gegeben als im Vorjahr: «Die Sanität hatten durchschnittlich viele Fälle zu behandeln.» Durch zusätzliche Schattenplätze und das Verteilen von Trinkwasser bei Wartezeiten oder an exponierten Stellen versuchte die Festivalleitung vorzubeugen. Mitunter habe es Kritik an der Zentralisierung der WC-Anlagen gegeben. Das Verhältnis der Toiletten auf Anzahl Besucher entsprach dem der Vorjahre. Die Kritik werde in die Planung des Fesitvals 2020 aufgenommen, so die Veranstalter.

Das Openair St. Gallen 2019 in Bildern

Die Stimmung bei den Besuchern war auch am Sonntag noch ausgelassen und lustig. Auf die Frage, was das heftigste Erlebnis am Openair St.Gallen war, kam vermehrt die Antwort: «Ich kann mich dummerweise an nichts erinnern.» Einige konnten es dann doch. «Wir sind schlafen gegangen im Zelt, sind dann aber aufgewacht ohne Zelt», erzählt René Zaugg aus Muolen SG. Während er und seine Freunde versuchten sich von einem anstrengenden Openair-Tag zu erholen, wurde ihnen das Zelt wohl geklaut. Sie hatten es nicht richtig zusammengebaut. Der Boden blieb ihnen. Realisiert haben sie das allerdings erst, als ihnen ein bisschen frisch wurde.

Mit Panzertape an Stuhl gefesselt

Ebenfalls mit einem Schrecken erwacht ist der 18-jährige David aus St.Gallen: «Ich war mit Panzertape an einen Stuhl gefesselt. Ich habe mich dann selber davon befreit und mir dabei noch die halben Beine epiliert.» Als er die lachenden Gesichter seiner Freunde sah, sei ihm relativ schnell klar geworden, wer für die Aktion verantwortlich war.

Ein weiteres bizarres Erlebnis hatte Robin (22) aus Oberuzwil SG: «Als ich nach dem Feiern zum Zeltplatz zurückkehrte, habe ich ein Paar in unserem Zelt erwischt, bei dem es gerade richtig zur Sache ging. Wir mussten sie verscheuchen.» Die beiden seien dann etwas beschämt in verschiedene Richtungen weggelaufen.

Polizei ist zufrieden

Die Stadtpolizei St.Gallen zieht derweil eine positive Bilanz: «Es ist alles sehr sehr gut verlaufen und es kam zu keinen grösseren Zwischenfällen», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stapo St.Gallen, gegenüber 20 Minuten. Einige kleinere Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz habe es gegeben, dies allerdings in einem normalen Rahmen. Das Openair St.Gallen sei, wie die letzten Jahre auch, sehr friedlich abgelaufen.

(mwa)