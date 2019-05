«Am besten Auto stehen lassen und ÖV nutzen»

Schneeschaufeln statt Maiglöckchen pflücken: Das war am Sonntag die Devise vieler Schweizer. In der Nacht davor gab es mehrere Zentimeter Neuschnee und auch die Täler blieben von der weissen Überraschung nicht verschont. Das ist ein neuer Rekord, zumindest in St. Gallen. Denn wie Meteonews am Sonntag mitteilte, hat es über Nacht bis zu 19 Zentimeter Neuschnee gegeben. «Der bisherige Mairekord lag bei 12 Zentimetern am 7. Mai 1957», so der Wetterdienst.

«Total überraschend und ein Geschenk», freute sich das Ehepaar Rothen aus Basel, das in der Ostschweiz Ferien verbringt, über den Schnee in St. Gallen. Das Paar genoss die weisse Kulisse bei einem Winterspaziergang über der Stadt. Andere, die bei den Drei Weieren unterwegs waren, merkten jedoch an, dass sie sich zum offiziellen Badi-Start eigentlich Badi-Wetter gewünscht hätten.

Fragen an die Polizei

Wer konnte, machte es sich zu Hause gemütlich. Doch gab es auch jene, die mit dem Auto unterwegs waren. In mehreren Facebook-Gruppen fragten sich die Mitglieder, ob man denn bei dem Wetter mit Sommerreifen auf die Strasse darf. Die Stadtpoliziei St. Gallen klärt auf.

Sommerreifen Darf man mit Sommerreifen in den Schnee?

«Ja, aber man sollte es nicht tun», sagt Janice Mattarel, Mediensprecherin der Stadtpolizei St. Gallen. Es existiere zwar keine Winterreifenpflicht, doch sei es viel gefährlicher, mit Sommerprofil bei Schneeglätte unterwegs zu sein. «Man kann ins Rutschen geraten oder die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren», so Mattarel. Zudem sei es auch wegen der Versicherung heikel, da diese in solchen Fällen nicht zahle. Ihr Rat deswegen: «Am besten das Auto stehen lassen und auf den ÖV umsteigen.»»

Unfälle Wie viele gab es am Sonntag?

Die Kantonspolizei St. Gallen hat Kenntnis von vier schneebedingten Unfällen im Kanton: «Zwei waren kleinere, bei denen lediglich ein Blechschaden entstand», sagt Mediensprecher Bertrand Hug. Bei den zwei grösseren Unfällen habe je ein Auto Winterreifen und ein Fahrzeug Sommerpneu drauf gehabt.

Gefahren Gibt es weitere Gefahren?

«Ja, zum Beispiel herunterfallende Äste oder umstürzende Bäume. Sie brechen wegen der Schneelast», so Mattarel. Am Sonntagmorgen seien in der Stadt St. Gallen vier Meldungen wegen solcher Äste eingegangen. Diese sind nicht nur für Autofahrer sondern auch für Fussgänger gefährlich. «Waldgebiete sollten derzeit gemieden werden.»

Schnee War die Schneeräumung noch parat?

«Ja, das läuft hier in St. Gallen über das kantonale Tiefbauamt. Die Fahrer arbeiten auf Pikett und sind immer gerüstet. Es hat also keine Probleme bei der Räumung gegeben», sagt die Mediensprecherin.



(juu)