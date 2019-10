Litt der Amokfahrer (25) unter Verfolgungswahn?

Schock für fünf junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 21 Jahren, die am Sonntagmorgen auf der Rorschacher Strasse in St. Gallen unterwegs waren: Ein 25-jähriger steuert mit seinem Auto zweimal auf das Trottoir zu – direkt auf die Fussgänger. Die Gruppe kann glücklicherweise ausweichen. Danach steigt der Amoklenker aus, beschimpft die Gruppe und greift vier der Personen tätlich an. Dann macht er sich aus dem Staub.

Der Gruppe gelang es aber, sich das Nummernschild zu merken und die Polizei zu informieren. Diese nimmt den Lenker des Wagens wenig später an seinem Wohnort vorläufig fest. Wie es auf Anfrage bei der Stadtpolizei St. Gallen heisst, geht man derzeit nicht davon aus, dass sich der Lenker und die Personengruppe kannten. «Es gibt auch keine Anzeichen auf eine Vorgeschichte», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen. Die Personengruppe habe den Lenker auch nicht provoziert, sondern sei ganz normal auf dem Trottoir gelaufen.

Täter könnte Wahnvorstellungen gehabt haben

Für Andreas Frei, Leitender Arzt an der Fachstelle Forensik der Psychiatrie Baselland, könnte Verfolgungswahn den jungen Mann zur Tat getrieben haben. Der 25-Jährige könnte beispielsweise von der Idee besessen gewesen sein, diese Gruppe führe etwas Böses im Schilde. Oftmals spiele bei solchen Kurzschluss-Reaktionen auch der Konsum von Drogen eine Rolle, sagt Frei. Für den Forensiker sieht es nach Kokain- oder sonstigem Drogenkonsum aus. «Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn nur Alkohol eine solche Amokfahrt ausgelöst hätte.»

Der 25-Jährige fuhr nicht nur gezielt auf das Trottoir, das Auto dafür hatte er von der Mutter entwendet. Was dieser Umstand bedeutet, ist laut Frei schwer zu sagen: «Ob er das Auto bereits mit der Absicht entwendet hat, gezielt Personen anzufahren, ist unklar.» Die betroffenen Fussgänger könnten im schlimmsten Fall eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden, die man therapieren müsse. Die konkreten Folgen liessen sich im Moment aber schwer abschätzen. Er betont: «Solche Fälle sind in der Schweiz extrem selten, der letzte mir bekannte Fall liegt Jahre zurück.»

Lenker wieder auf freiem Fuss

Anwohner reagieren geschockt auf das Vorgefallene: «Es ist wirklich furchtbar, dass so etwas in unserer Nachbarschaft passiert», sagt etwa die 80-jährige M.F.* Obwohl sie um drei Uhr morgens in der Regel bereits schlafe, ist sie besorgt. Ähnlich sieht es auch Anwohner M.M.*: «Ich mache mir schon Sorgen. Was, wenn so etwas nochmals passiert und nicht so glimpflich ausgeht?»

Stapo-Sprecher Kohler relativiert jedoch: «Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht man nicht davon aus, dass der Lenker es erneut versuchen wird.» Daher sei für den 25-Jährigen seitens der Staatsanwaltschaft keine Haft beantragt worden. Der Lenker befindet sich also auf freiem Fuss. Laut Kohler wird er angezeigt werden. Ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft dürfte folgen.



