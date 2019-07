«Aus Protest habe ich eine Woche nicht geduscht»

25 Tage war Philippe Aemisegger unterwegs, bevor er sein Ziel erreichte: In unter einem Monat die schönsten Regionen der Schweiz zu sehen. Nach seiner Weltreise begab sich der 32-jährige St. Galler daher auf den Trans-Swiss-Trail, eine Wanderroute in 32 Etappen. Von St. Gallen fuhr der Weltenbummler mit dem Zug nach Porrentury im Jura, wo am 11. Juni 2019 seine Reise begann.

Kurz nach seinem Start folgte der erste Schock: «Zuerst bemerkte ich nur einen strengen Geruch. Dann sah ich am Waldrand ein Wildschwein, mit komplett aufgerissenem Bauch», so Aemisegger. Da im Jura viele Luchse leben, befürchtete der St. Galler, inmitten eines Raubtier-Reviers zu stehen. «Ich bekam es mit der Angst zu tun und obwohl meine Beine schon müde waren, lief ich noch rund zwei Stunden, um aus der Gefahrenzone hinauszukommen», so der 32-Jährige.

Selbstgespräche gegen die Stille

Aber nicht nur die Wildtiere, sondern auch die Stille wurden für den Schweizer zum Problem: «Man beginnt mit sich selbst zu sprechen oder etwas zu sagen, nur damit die Stille gebrochen ist.» So sei er teils fünf Tage lang keiner Menschenseele begegnet. Und auch Trinkwasser ist ein Privileg, das es so in der Wildnis nicht gibt. «Einmal war stundenlang kein Brunnen oder Bach in Sicht. Da hatte ich tatsächlich mit Wassermangel zu kämpfen», so Aemisegger.

Für den Rest seiner Reise wusste er sich allerdings geschickt zu helfen: Der St. Galler hatte stets einen Wasserfilter dabei, mit dem er das schmutzige Flusswasser geniessbar machen konnte. «Ohne den Filter hätte ich echt ein Problem gehabt.»

Abbaubares Shampoo zum Umweltschutz

Da der St. Galler sehr auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz bedacht ist, stellte er auch seine eigenen Bedürfnisse hinten an: «Aus Protest habe ich teilweise eine Woche lang nicht geduscht. Ich benutze zwar schon abbaubares Shampoo, aber ich wollte dennoch kein Gewässer verschmutzen.»

Gebadet wurde dann doch noch: Als er zwei Tage mit seinem Vater unterwegs war, trafen die beiden bei Andermatt UR einen Geschäftskunden des Vaters an. Dieser habe die beiden spontan für eine Nacht ins Radisson Andermatt Spa und Hotel eingeladen. «Ob es wegen meinem Geruch war oder einfach weil er nett sein wollte, weiss ich bis heute nicht», sagt Aemisegger scherzhaft.

