«Autofahrer sind arrogant und rücksichtslos»

«Leider kam es in letzter Zeit immer öfter vor, dass unsere absolut verkehrssicheren Pferde an ihre Grenzen kamen», schreibt eine Userin in einer Ostschweizer Gruppe auf Facebook. Sie möchte mit ihrem Post auf falsches Verhalten gegenüber Pferden auf Strassen aufmerksam machen. Allein ist sie mit diesem Problem nicht, auch andere Reiter beklagen sich. Wie die Vergangenheit zeigt, besteht nicht nur für Reiter eine Gefahr, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer.

Umfrage Stören Sie sich ab Pferden im Verkehr? Ja, meiner Meinung nach gehören sie nicht auf die Strasse!

Überhaupt nicht. Ich versuche immer, möglichst rücksichtsvoll zu sein.

Interessiert mich eigentlich nicht.

Im Gegenteil, ich mag Pferde.

Gefährliche Situationen sind alltäglich

«Jeden Tag erleben wir kritische Situationen, in denen es gefährlich wird», sagt A. L.*, die beruflich mit Pferden arbeitet. Täglich seien sie und ihre Kollegen mit Situationen konfrontiert, in denen sie beleidigt würden oder Autos vorbeirasten. Sie meint dazu: «Das ist rücksichtslos und zeugt von Arroganz.»

Wiederholt seien Pferde oder Reiter angefahren und verletzt worden. «Viele Leute wissen nicht, dass Pferde Fluchttiere und äusserst schreckhaft sind», so die Reiterin. Sie erzählt, wie beispielsweise eine Frau viel zu schnell und viel zu nahe an ihrem Pferd vorbeifuhr. In der Folge schlug ihr Pferd aus und traf den Seitenspiegel des Autos. Die Fahrerin habe sich erst durch eine Passantin beschwichtigen lassen und gemeint, sie habe nicht gewusst, dass man Abstand halten müsse.

Solche Geschichten könne sie viele erzählen, so A. L. «Es ist dringend nötig, dass Leute über richtiges Verhalten im Strassenverkehr aufgeklärt werden. Wir Reiter werden belehrt, obwohl wir uns an die Regeln halten und Rücksicht nehmen», erzählt die Reiterin weiter. Fehlverhalten sei für sie in der Regel nicht die Folge von Böswilligkeit, sondern viel mehr von Unwissenheit.

Wie sollte man sich verhalten?

Da Pferde Fluchttiere sind und auf laute Geräusche und schnelle Bewegungen oft schreckhaft reagieren, empfiehlt der TCS Autolenkern, ihre Fahrweise anzupassen, wenn sie Pferden begegnen. So sollte darauf geachtet werden, genügend Abstand zwischen Auto und Pferd zu lassen, sagt Mediensprecher Lukas Reinhardt. Zudem sollte wenn möglich nicht gehupt, abrupt gebremst oder beschleunigt werden. Das Gegenteil gilt laut den Reitern für Velofahrer. Da die Pferde Velos nicht hören, sollten die Fahrer sich bemerkbar machen. Im Idealfall bereits aus grösserer Entfernung.

Reiter können aber auch selbst etwas zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Tiere beitragen. So ist insbesondere bei Dunkelheit und Dämmerung eine ausreichende Beleuchtung nötig.

* Name der Redaktion bekannt

(del)