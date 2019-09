«Bedenklich, dass kein Respekt gezeigt wird»

Für die Ausstellung «Keine Retrospektive» schmückte der Künstler Jonny Müller das Kornhaus in Rorschach mit handgefertigten Holzschmetterlingen sowie einem über zwei Meter langen Banner, der auf die Ausstellung hinweisen soll. Nach einer Woche wurde beides heruntergerissen, der Banner provokativ über das Boot der Seepolizei gehängt. Von den Schmetterlingen wurde einer im Wasser gefunden, die anderen sind weg.

«Es ist bedenklich, dass auch gegenüber nicht provozierenden Kunstinstallationen kein Respekt mehr gezeigt wird», so der Künstler. Er habe sehr viel Zeit und Arbeit darin investiert. Einige der Schmetterlinge habe er ausser Reichweite aufgehängt, sogar diese hätten die Vandalen heruntergerissen. Wer es gewesen sei, könne er nicht sagen. Es müsse aber spät in der Nacht von Freitag auf Samstag gewesen sein, da ein Freund um 22 Uhr noch alles in ordentlichem Zustand vorgefunden habe.

Kein Einzelfall

Ein Einzelfall ist es nicht. Urs Koller, Veranstalter des Sandskulpturenfestivals in Rorschach, kennt das Problem: Früher sei das Festivalgelände offen gewesen. Heute sei das aufgrund von Vandalismus nicht mehr möglich und sie müssten Eintritt verlangen. «Am Anfang ging es gut. Die Zerstörungen begannen erst klein und wurden dann immer schlimmer. So schlimm, dass die Ausstellung eingezäunt werden musste», sagt Koller. Es sei auffällig, dass nur die Frauenköpfe der Skulpturen abgeschlagen wurden. Ob die Täter frauenfeindliche Motive hatten, könne er aber nicht sagen.

Nicht nur in Rorschach wurden Kunstwerke zerstört. 20 Minuten berichtete bereits über ähnliche Fälle. So wurden vor gut einem Jahr in Chur elf Kunstobjekte aus einer Telefonkabine entwendet. «Ein halbes Jahr aufwändige Arbeit ist dahin. Die einzelnen Objekte wurden alle von Hand geschaffen», beklagte sich die Künstlerin damals auf Facebook.

Vandalismus ist weit verbreitet

Das Problem von Vandalismus ist in der Gesellschaft präsenter als auch schon. Gemäss Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, betreffe das Problem aber nicht speziell Kunstwerke, sondern im Allgemeinen öffentlich platzierte Gegenstände. So würden beispielsweise auch Sonnenschirme oder Tische zerstört, solange diese öffentlich zugänglich sind.



