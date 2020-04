«Bei der Brücke spüre ich immer ein flaues Gefühl»

«Immer, wenn ich nun an der Brücke vorbeigehe, spüre ich ein flaues Gefühl in der Magengegend», erzählt eine Anwohnerin. Sie kannte den 21-Jährigen, der bei der Stennabrücke am Ostermonntag auf das Geländer gestiegen war, das Gleichgewicht verloren hatte und in den Tod gestürzt war. Der junge Mann war mit einem Kollegen auf dem Heimweg. Der tragische Unfall geschah nur wenige Hundert Meter von seinem Zuhause entfernt. Im Dorf Flims ist der Tod des jungen Mannes allgegenwärtig, wie die Nachbarin am Mittwoch gegenüber 20 Minuten weiter sagt. «Es beschäftigt uns alle sehr. Viele haben selber Kinder in diesem Alter», sagt sie. Sie selbst sei über den Tod einfach nur sehr bestürzt und möge gar nicht darüber reden.

Jemand anders erzählt, dass die Familie des 21-Jährigen vor einigen Jahren von ausserhalb nach Flims gezogen sei. «Wir sind einfach nur traurig. Es ist wirklich schrecklich, was da passiert ist», so ein Dorfbewohner. Das Geländer der Stennabrücke sei mit der Eröffnung des dortigen Einkaufcenters im Jahr 2018 erneuert worden. Alles wirkte sicher, nie hätte man gedacht, dass so etwas passieren könnte.

Tierlieb und fleissig

Bei den Gemeinden Flims und Trin war der 21-Jährige bis 2018 im Forstbetrieb tätig. Zuletzt bot er sich im Internet für Gartenarbeiten, handwerkliche Arbeiten und Haus- und Tierbetreuung an. Offenbar führte er öfter Hunde von anderen Dorfbewohnern aus. Dabei wird er als sehr zuverlässig und tierlieb beschrieben. Man würde ihn jederzeit weiterempfehlen. In seinem Profil gab er an, mit Tieren aufgewachsen zu sein. Auch habe er fast ein Jahr lang auf einem Bauernhof gearbeitet. Tiere hätten ihn stets begeistert und gerne hätte er beruflich etwas mit ihnen gemacht.

Warum der 21-Jährige auf das Brückengeländer stieg und wieso er stürzte, wird nun von der Kantonspolizei Graubünden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.

(rc)