«Beweis für Verblödung der Menschheit»

«Ich sehe nicht ein, dass ein Instrument, das Leben rettet, so behandelt wird», sagt Gian Maria Marri von der freiwilligen Rettungsorganisation realü gegenüber GRheute. In der Nacht auf Samstag wurde in Chur ein Defibrillator zerstört. Auf eine Anzeige habe man verzichtet, weil eine solche in der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg brachte.

Auf der Facebook-Seite von GRheute wird der Beitrag rege kommentiert. User finden deutliche Worte. «Wie dumm muss man sein, um das Gerät zu zerstören, das je nach dem das eigene Leben retten könnte», heisst es etwa. «Und schon wieder ein Beweis für die Verblödung der Menschheit», schreibt ein anderer User.

Gerät schon häufiger Opfer von Vandalismus

Zudem wird gefordert, dass der Bahnhof Chur mittels Kamera überwacht werden soll. «Datenschutz beiseite, es geht um unsere Sicherheit», findet eine Userin. Wie es auf Anfrage bei der Stadtpolizei Chur heisst, ist das Areal bereits videoüberwacht. «Die Videoüberwachung ist in Echtzeit, da das Datenschutzgesetz gespeicherte Aufnahmen verbietet», so ein Sprecher. Allerdings decken die Kameras den Bereich, bei dem der Defibrillator steht, nicht ab. Im Rahmen der Revision des städtischen Polizeigesetzes werde eine zusätzliche Videoüberwachung geprüft. Die Zerstörung des Defibrillators sei dafür aber nicht ausschlaggebend.

Vor rund drei Jahren wurde am Bahnhof Chur bereits einDefibrillator gestohlen. Unbekannte hatten den Kasten, in dem das lebensrettende Gerät war, aufgebrochen. Laut Angaben der Stadtpolizei Chur wurden zudem bereits 2011 und 2015 Beschädigungen am Defibrillator gemeldet.

