«Bist du derjenige in diesem Video?»

«Achtung! Virus wird per Messenger verbreitet», warnte die Kapo GR kürzlich auf ihrer Facebook-Seite. Zurzeit werde ein Virus per Facebook-Messenger verbreitet. Dieser sei als YouTube-Video getarnt und komme mit der Frage daher, ob man derjenige in diesem Video sei. «Bitte auf gar keinen Fall anklicken», so der Rat der Polizei.

Nach der Warnung erhielt die Kapo GR Meldung von unzähligen Betroffenen. Hier findest du alle Infos, wenn auch du betroffen bist und was du nun tun kannst.

(taw)